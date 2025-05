Đurišić podnio ostavku u Odboru direktora ŽPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Član Odbora direktora Željezničkog prevoza (ŽPCG), Vladimir Đurišić, podnio je ostavku na tu funkciju, potvrdilo je Vijestima više nezvaničnih izvora iz te državne kompanije.

Isti izvori su objasnili da Odbor sada ne funkcioniše do imenovanja novog na redovnoj ili vanrednoj Skupštini akcionara ŽPCG.

Vijesti odgovore na ovu temu očekuju i od ŽPCG, prenosi portal Vijesti.

U Odboru direktora ŽPCG su i Željko Miladinović, Pavle Popović, Dejan Konatar, kao i predsjednik borda Tripko Draganić.

Prema podacima Crne liste 50 najvećih poreskih dužnika Poreske uprave (PU), ŽPCG je na kraju prošle godine dugovao 6,25 miliona EUR.

Kratkoročna nefunkcionalnost Odbora ŽPCG svakako ne pomaže ni procesu pripajanja Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS) toj matičnoj firmi. OŽVS prema istim podacima duguje 4,97 miliona EUR.

Ekonomski fakultet u Podgorici uradio je Studiju opravdanosti o ovom procesu, koja je pokazala da je pripajanje neophodno, jer će u suprotnom OŽVS ovim tempom završiti u stečaju, što bi dodatno ugrozilo odvijanje željezničkog saobraćaja.

I dalje nije poznato kada će ovaj proces biti završen, niti u kojem roku posao mora da završi revizorska kuća Hlb Mont Audit, koja je angažovana kao konsultant u ovom procesu.

