Đukanović: Pekari da ne povećavaju cijene hljeba

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, pozvao je pekare da ne povećavaju cijenu hljeba.

Đukanović je naglasio da je EPCG u prethodne četiri godine pokazala odgovornost, solidarnost i punu posvećenost interesima građana Crne Gore, prenosi portal RTCG.

“Uprkos brojnim izazovima na energetskom tržištu, kada su cijene električne energije na berzi dostizale i do 20 puta više nivoe od onih po kojima je snabdijevana domaća potrošnja, mi smo ostali dosljedni stavu da se cijena za građane ne mijenja. Upravo zbog toga što smo svjesni odgovornosti koju imamo pred građanima Crne Gore, želim da ovim putem apelujem na vlasnike pekara i sve proizvođače osnovnih životnih namirnica da se uzdrže od povećanja cijene hljeba”, rekao je Đukanović.

On je kazao da razumije ekonomske pritiske i izazove u poslovanju, ali sada je, kako poručuje, trenutak da svi pokažemo društvenu odgovornost.

“Naš je zadatak da građani Crne Gore žive bolje i bezbrižnije. Ako smo mi u EPCG mogli da u najtežim uslovima obezbijedimo stabilnost i ne posežemo za povećanjem cijena prema građanima, vjerujem da i drugi mogu slijediti taj primjer. Samo zajedno možemo očuvati ekonomsku stabilnost i pokazati da su nam građani i njihov životni standard zaista na prvom mjestu”, zaključio je Đukanović.

