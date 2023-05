Đukanović ne može da uskladi međunarodne aktivnosti sa radom Skupštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog da se guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić ponovo imenuje na tu poziciju nije stavljen u skupštinsku proceduru zbog nemogućnosti još aktuelnog predsjednika države, Mila Đukanovića da uskladi međunarodne aktivnosti sa radom Skupštine, saopšteno je iz parlamenta.

“Obavještavamo vas da zbog nemogućnosti još aktuelnog predsjednika države da uskladi svoje međunarodne aktivnosti sa radom Skupštine u proteklom periodu nije došlo do stavljanja ovog predloga u skupštinsku proceduru”, saopšteno je Vijestima iz kabineta predsjednice Skupštine, Danijele Đurović.

Đukanović je krajem septembra prošle godine uputio Đurović predlog da se Žugić ponovo imenuje na tu poziciju. Njemu je zvanično mandat u vrhovnoj monetarnoj instituciji istekao sredinom oktobra prošle godine.

Iz kabineta Đurović su naveli da je, shodno Poslovniku Skupštine, prilikom razmatranja bilo koje tačke neophodno prisustvo predlagača.

“S obzirom na to da se gospodin Đukanović ni do sada nije pojavio na plenarnoj sjednici parlamenta na kojoj bi branio svoj predlog, ne očekujemo da će to uraditi ni u narednom periodu, tako da je malo vjerovatno da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu neke od sjednica Skupštine u vremenu koje slijedi”, naveli su iz parlamenta.

Iz te institucije su podsjetili i da je Skupština u međuvremenu izglasala izmjene i dopune Zakona o CBCG koji još nije stupio na snagu, a kojim je na drugačiji način predviđen izbor guvernera.

Na dodatna pitanja Vijesti da li znači da do sada nijedan predlog odluke parlament nije razmatrao bez predlagača i da li je neophodno prisustvo predlagača u situaciji kada je evidentno da on ne odlazi da bi opstruirao glasanje, Đurović nije odgovorila.

Vijesti su i kabinetu Đukanovića uputile pitanja da li je predsjednik u proteklih sedam mjeseci imao poziv od kabineta predsjednice Skupštine da dođe i obrazloži u plenumu predlog za imenovanje Žugića za novi mandat, koliko je tih poziva bilo i kada i ako ih je bilo koji su razlozi što se Đukanović nije odazvao pozivu Skupštine. Na pitanja nije odgovoreno.

Četvrta proljećna sjednica aktuelnog saziva parlamenta u okviru koje je i tačka Izbor i imenovanja zakazana je za 8. maj.

Poslanici su 19. aprila usvojili izmjene Zakona o Centralnoj banci (CBCG), kojima je predviđeno da Skupština imenuje guvernera na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi postojeća procedura za izbor guvernera, kojeg je Skupština birala na predlog predsjednika države. Umjesto toga, parlament će guvernera birati na predlog skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Ovaj zakon treba da potpiše predsjednik i da se objavi u Službenom listu da bi stupio na snagu. Đukanović nakon Ukaza o raspuštanju parlamenta nije potpisao nijedan zakon koji je Skupština usvojila.

Izmjene je podržao 41 poslanik, a glasanju nijesu prisustvovali poslanici opozicije.

Izmjenama je definisano da se za poziciju guvernera mora imati deset godina radnog iskustva umjesto pet, kao i da se na javnom konkursu u parlamentu sprovodi procedura za izbor članova Savjeta CBCG i da se novi Savjet izabere u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu izmjena zakona.

