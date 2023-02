Duga i uspješna privredna saradnja Slovenije i Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Između Slovenije i Crne Gore postoji otvorena, prijateljska i stabilna politička i veoma duga i uspješna privredna saradnja, poručeno je sa sastanka crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića sa predstavnicima slovenačkih firmi.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je razgovarao danas, u prisustvu slovenačkog ambasadora Gregora Preskera i počasnog konzula Crne Gore u Sloveniji Vojislava Kovača, sa direktorima i članovima uprave preduzeća iz te zemlje koji rade u Crnoj Gori.

„Obostrano je konstatovano da između Slovenije i Crne Gore postoji otvorena, prijateljska i stabilna politička saradnja, i veoma duga i uspješna privredna saradnja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da neke od najvećih i najpoznatijih slovenačkih firmi posluju u Crnoj Gori u oblasti finansija, osiguranja, logistike, energetike, dok Slovenački poslovni klub u Crnoj Gori radi više od 15 godina.

Đukanović je ukazao na značaj usvajanja evropskih vrijednosti za cijeli region, jačanja međusobne ekonomske saradnje i podizanja poslovnih standarda.

Kako je saopšteno, on se, na zahtjev privrednika, osvrnuo na politička dešavanja u Crnoj Gori i istakao značaj političke stabilnosti za investicije i brži ekonomski razvoj.

Đukanović je naveo da se u brojnim susretima sa privrednicima i predstavnicima privrednih udruženja zalaže za uključivanje predstavnika crnogorske privrede u asocijacije koje se zalažu za tržišnu, inkluzivnu i zelenu ekonomiju.

„Poruke privrednika razumio je na način da je Crna Gora izgubila konkurentsku prednost i da se tom pitanju sistemski treba posvetiti u narednom periodu“, kaže se u saopštenju.

Predstavnici slovenačkih firmi upoznali su Đukanovića sa poslovnim planovima, ali i poteškoćama sa kojima se susreću u poslovanju.

Ocijenjeno da postoji obostrani interes za dalje jačanje poslovne saradnje dvije zemlje, povećanje investicija i otvaranje novih radnih mjesta u Crnoj Gori.

Predstavnici Instituta za strateška rješenja upoznali su Đukanovića sa rezultatima poslednjih istraživanja koja se odnose na dinamiku oporavka privrede zemalja regiona.

„Zaključeno je da njegovanje i dalje jačanje političkih i privrednih veza dvije zemlje doprinosi bržoj dinamici približavanja Crne Gore Evropskoj uniji, i da postoji veliki prostor za podjelu iskustava i najavljeni su slični susreti u narednom periodu“, navodi se u saopštenju.

