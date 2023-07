Dug na kraju marta 66,09 odsto BDP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan državni dug, bez depozita, na kraju marta, iznosio je 4,08 milijardi EUR ili 66,09 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju podaci Ministarstva finansija.

“Ukupan državni dug sa depozitima, na kraju marta iznosi 3,8 milijardi EUR ili 61,57 odsto BDP-a”, navodi se u danas objavljenom izvještaju Ministarstva.

Spoljni dug iznosio je 3,62 milijarde EUR, odnosno 58,62 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 461 miliona EUR odnosno 7,47 odsto BDP-a. Depoziti na kraju marta iznosili su 278,78 miliona EUR, uključujući 38,45 hiljada unci zlata ili 4,51 odsto BDP-a.

“Tokom prvog kvartala došlo je do povećanja državnog duga u odnosu na kraj prošle godine oko 54 miliona EUR, usljed porasta stranog duga prouzrokovanog zaključenjem novog kreditnog aranžmana sa Deutche bankom. Naime, u februaru je zaključen finansijski aranžman u visini od 100 miliona EUR između Crne Gore, odnosno Ministarstva finansija i Deutsche banke”, navodi se u izvještaju.

Ugovor je, kako se dodaje, zaključen na period od tri godine, sa grejs periodom od 12 mjeseci. Kamatna stopa kredita sastoji se od šestomjesečnog Euribora uvećanog za iznos margine od 5,9 odsto.

“Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, unapređenja putne infrastrukture i slično u toku prvog kvartala povučeno je oko 2,85 miliona EUR”, rekli su iz Ministarstva.

Tokom prvog kvartala, Crna Gora je sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) zaključila kreditni aranžman za realizaciju projekta olakšica u trgovini i transportu na Zapadnom Balkanu u iznosu od 14,5 miliona EUR.

“Imajući u vidu da do 31. marta nije bilo povlačenja kreditnih sredstava iz ovog aranžmana isti nije uticao na vrijednost državnog duga”, objasnili su iz Ministarstva.

Tokom prvog kvartala, realizovana je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 43,76 miliona EUR, od čega se 5,61 milion EUR odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 38,16 miliona EUR.

“U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 8,12 miliona EUR, od čega je otplata domaće kamate iznosila 1,81 milion EUR, dok je otplata ino kamate iznosila 6,31 milion EUR”, zaključili su iz Ministarstva.

