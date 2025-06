Država izvršila sve odluke donijete po žalbama bivših radnika “Radoja Dakića”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u potpunosti realizovala individualne mjere po presudama donijetim po predstavkama bivših radnika fabrike “Radoje Dakić“ u stečaju, navodi se u Rezoluciji koju je donio Komitet ministara Savjeta Evrope.

Komitet ministara Savjeta Evrope je, na sastanku zamjenika ministara održanom u Strazburu od 10. do 12. juna, donio Rezoluciju kojom je zatvorio nadzor nad izvršenjem individualnih mjera iz sedam presuda i jedne odluke Evropskog suda za ljudska prava donijetih protiv Crne Gore po predstavkama bivših radnika „Radoja Dakića“ u stečaju, konstatujući da je Crna Gora u potpunosti izvršila odluke domaćih sudova donijete u korist podnosilaca predstavki – bivših radnika.

“Naime, država Crna Gora je u postupku izvršenja navedenih sedam presuda i jedne odluke Evropskog suda za ljudska prava, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja, isplatila 606 bivših radnika tog preduzeća u ukupnom iznosu od 6,31 milion EUR, koji se odnosi na njihova potraživanja po osnovu pravosnažnih presuda i odluka domaćih sudova”, navodi se u saopštenju iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Država je u cilju izmirenja potraživanja preostalih 1,5 hiljada bivših radnika, koji nijesu podnijeli predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, deponovala na račun Privrednog suda iznos od 7,79 miliona EUR.

“Komitet ministara Savjeta Evrope pozdravio je navedene mjere i pohvalio njihovo brzo preduzimanje od strane države Crne Gore. Navedene mjere preduzete su u skladu sa zaključcima Vlade, donijetim na predlog Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, a realizovane su zajedničkom saradnjom Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Privrednog suda i stečajne uprave tog preduzeća”, precizira se u saopštenju.

Na predmetnom sastanku Komitet ministara Savjeta Evrope je donio i Rezoluciju o zatvaranju nadzora nad izvršenjem presude Evropskog suda za ljudska prava Jovašević i drugi protiv Crne Gore, koja se odnosila na prekomjernu dužinu trajanja upravno-sudskog postupka pokrenutog 2010. Godine, i Rezoluciju o zatvaranju nadzora nad izvršenjem odluke Evropskog suda za ljudska prava Petrović i drugi protiv Crne Gore, koja obuhvata devet predmeta koji su se odnosili na prekomjernu dužinu trajanja postupaka pred Ustavnim sudom Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS