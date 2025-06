Država da se uključi u rješavanje problema Solane

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici ulcinjske Solane traže od stečajnog upravnika da počne sa prodajom cijelog ili dijela preduzeća, kako bi se namirili povjerioci, dok su državu pozvali da se uključi u rješavanje problema.

Upravni sud presudio je da je rešenje o upisu države na prostoru Solane “Bajo Sekulić” u Ulcinju nezakonito i vratio je Eurofondu kao većinskom akcionaru.

Prema riječima Saše Mitrovića iz Sindikata Solane, on i bivši radnici, nakon presude Ustavnog suda, mogu samo da konstatuju da se “ping pong” nastavlja.

“Naime, četiri godine su prošle do ove odluke suda, pa se sada pitamo koliko će još vremena da prođe dok državi (ukoliko i krene) treba vremena da riješi ovaj slučaj. Napominjemo, da stečaj traje 20 godina, da se radnicima duguje nešto malo ispod milion EUR, da se dobavljačima duguje oko 1,5 miliona i samoj državi oko dva miliona EUR na ime poreza i doprinosa, a da je samo radnicima isplaćeno za devet godina oko 450 hiljada EUR”, rekao je Mitrović za portal RTCG.

Očigledno je, kako je naveo, da ni ova vlast nema kapaciteta i znanja da riješi ovaj problem koji je, prema njegovom mišljenju, lako rješiv.

“Zato tražimo od stečajnog upravnika da počne sa prodajom cijele ili dijela Solane, kojim bi se putem namirili povjerioci, a ukoliko država smatra da treba sačuvati cjelovitost Solane i njen biodiverzitet, neka se napokon uključi u rješavanje istog. Ako je država vlasnik, kako ona smatra, ako država upravlja, preko Nacionalnih parkova, ili sjutra preko nove firme, onda mi tražimo od države da riješi naš problem, a to je isplata naših potraživanja i povezivanje radnog staža”, rekao je Mitrović.

On je kazao da se nada se da će biti sluha u ovoj vlasti da im izađe u susret. Do tada, poručuje, nastavljaju svake subote od 11 do 13 sati blokadu puta Bar-Ulcinj.

“Ne vidimo drugo rješenje, posebno zbog vrlo teškog socijalnog stanja većine bivših radnika”, dodao je Mitrović.

Predsjednica društva “Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc.” – MSJA, Zenepa Lika, poručila je da Solana mora ostati javno dobro – u interesu Crne Gore.

“Upravni sud nije presudio da država nema pravo na imovinu, već je ukinuo ranije rješenje kojim je država bila upisana kao vlasnik, jer zakonska procedura nije bila ispoštovana. Sud je jasno naglasio da država i dalje ima mogućnost da kroz novi, parnični ili upravni, postupak, pokuša da dokaže pravo svojine. Dakle, odluka Upravnog suda je formalna i procesna, a ne suštinska. Ukida nezakonitu odluku, ali ne sprječava državu da drugim pravnim putem ospori vlasništvo Eurofonda”, rekla je Lika.

Ona očekuje da će Ministarstvo finansija postupati u skladu sa zakonom i u javnom interesu.

