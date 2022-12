Država da bude suvlasnik fabrike cementa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država bi, preko Rudnika uglja, trebalo da bude suvlasnik fabrike cementa, koja bi bila izgrađena u Pljevljima, saopšteno je na sastanku premijera Dritana Abazovića sa rukovodstvom Rudnika.

Kako je saopšteno iz Rudnika uglja Pljevlja (RUP), Abazović je upoznat sa proizvodnim rezultatima kompanije, investicionim ciklusom, ekonomskim bilansima i ostalim aktivnostima koje se realizuju u Rudniku.

Izvršni direktor RUP, Milan Lekić, rekao je da su, kada su preuzeli odgovornost za upravljanje kompanijom, zatekli ne baš sjajno stanje.

“Prije svega, zatekli smo raubovano ležište u površinskom kopu Potrlica, što smo naknadno i komisijski utvrdili. Geometrija kopa je bila katastrofalna. Problemi sa raznorodnom mehanizacijom su bili veliki, starosna struktura radnika je bila nepovoljna, falilo je radne snage pogotovo na najbitnijim pozicijama u kompaniji”, naveo je Lekić.

On je rekao da su odmah ukinuli otpremnine za menadžment i povećali zarade zaposlenima koje u ovom trenutku iznose oko hiljadu EUR.

Lekić je kazao da su unaprijedili uslove za rad zaposlenima i donijeli odluku da nijedan radnik RUP ne može da ode u penziju bez riješenog stambenog pitanja.

“Osnovali smo i Građevinsku službu, ali smo i, poštujući postulate pravedene tranzicije, kao i zakonsku obavezu o rekultivaciji zemljišta, ušli u projekat sadnje ljekovitog bilja”, Lekić.

On je predstavio široki investicioni ciklus za nabavku raznorodne rudarske mehanizacije što je, kako je dodao, već dalo efekta jer je u oktobru ove godine oboren mjesečni rekord na eksploataciji otkrivke od postojanja kompanije 1952. godine.

Abazović je poručio da Rudnik uglja ima poseban značaj ne samo za Pljevlja, nego i za cijelu državu.

“Da nije bilo Rudnika i Termoelektrane prethodnih mjeseci mi bismo kao država zapali u kolaps”, rekao je Abazović.

On je istakao da je najveća nepravda prethodnih godina urađena prema Pljevljima.

“Toliko toga se državi Crnoj Gori daje iz Pljevalja, a tako malo se vraća, da je to prosto nevjerovatno. Zalažem se da se građanima Pljevalja dodatno daju brojni benefiti. Dobro je što ulazite u nove djelatnosti”, rekao je Abazović.

Predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja, Dušan Janjušević, upoznao je Abazovića sa ekonomskim bilansima kompanije, ističući da je finansijsko stanje odlično.

On je, govoreći o cementari, naglasio da bi država kroz Rudnik uglja trebalo da bude njen suvlasnik.

Janjušević je dodao da su preduslov svega koncesije na tehnogeno ležište laporca Jagnjilo i na eksploataciju uglja i izgradnju cementare u Otilovićima.

“Na Jagnjilu postoji ogromna količina laporca, dovoljna za oko 60 godina rada prema trenutnim projekcijama proizvodnje cementa od oko dva miliona tona godišnje”, saopštio je Janjušević.

Pljevlja su, prema njegovim riječima, odlična lokacija za izgradnju fabrike cementa i zbog infrastrukturnih projekata koji se trenutno sprovode ili će se sprovoditi u budućnosti.

Janjušević je rekao da su za izgradnju cementare zainteresovani mnogi investitori iz Njemačke, Francuske, kao i da imaju perspektivu za otvaranje fabrike betona.

“Nama je potreban ozbiljan investitor koji će da prati standarde, prije svega ekološke, ali neophodno nam je i da imamo alternativnu lokaciju za izgradnju cementare”, rekao je Janjušević.

Lekić je dodao da su danas u Rudniku uglja boravili i zainteresovani investitori iz Turske, kojima su predočene sve aktivnosti i kapaciteti kompanije u pogledu izgradnje cementare.

“Predložen je i koncept javno-privatnog partnerstva, gdje bi država imala većinski udio preko državnih preduzeća, Elektroprivrede Crne Gore, odnosno RUP, kao i riješenost da se proizvodi isključivo onaj cemenat koji zadovoljava ekološke standard”, saopšteno je iz Rudnika uglja.

Abazović se, nakon što je upoznat od poslovodstva da su koncesije tražene od resornog ministarstva i za Jagnjilo i za Otiloviće, čak i za vrijeme prethodne Vlade, saglasio da koncesije trebaju da pripadnu Rudniku uglja.

Kako je saopšteno iz RUP-a, Abazović i njegovi saradnici su, zajedno sa rukovodstvom kompanije obišli teren, gdje su upoznati sa funkcionisanjem površinskog kopa „Potrlica“, rezervama uglja u pljevaljskoj opštini i sa idejom da se izgradi i drugi blok Termoelektrane.

Abazović je, navodi se, pružio načelnu podršku ideji Lekića da Rudnik uglja preuzme određene površine koje su u vlasništvu države, a na kojima se ne proizvodi ništa, kako bi se iste iskoristile za poljoprivredne aktivnosti.

“Odlična je ideja. Nama ostaju prazne površine. Ljudi trebaju da rade, da stiču radne navike. Bolje je da država ima neku rentu i da se otvori perspektiva za ljude”, rekao je Abazović.

On je kazao da je saglasan da se daje zemljište u zakup kako bi se razvijala poljoprivreda.

“Ogromne su površine neobrađenog zemljišta u Crnoj Gori i to je veliki problem”, zaključio je Abazović.

