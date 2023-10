Drakić: Žene važni nosioci promjena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žene su važni nosioci promjena, a korišćenje potencijala ženskog preduzetništva biće ključno za održiv i inkluzivan oporavak ekonomija i društava od kriza, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

PKCG je, u saradnji sa Forumom privrednih komora Jadransko-jonske regije, organizovala 13. Kongres ženskog preduzetništva, koji je okupio istaknute regionalne stručnjake i žene iz biznisa.

Cilj skupa bio je da pruži međuregionalnu perspektivu o izazovima i najboljim praksama iz oblasti ekonomske ravnopravnosti žena u Jadransko-jonskom regionu.

„Bila je to prilika da se analizira položaj preduzetnica u regionu, razgovara o incijativama i aktivnostima za unapređenje njihovog ekonomskog položaja i kroz razmjenu informacija, podataka i iskustava doprinese boljem umrežavanju“, saopšteno je iz PKCG.

Drakić je, otvarajući Kongres, istakla da je u Crnoj Gori uspostavljen strateški i zakonodavni okvir politika za podršku ženskom preduzetništvu.

„Podaci govore da je sve više žena u Crnoj Gori koje pokreću i vode sopstveni biznis, uprkos izazovima kojih nije malo. Danas je svaka četvrta kompanija u vlasništvu žena ili su žene većinski vlasnici“, rekla je Drakić.

Ona je naglasila ulogu Komore u razvoju ženskog preduzetništva, uz ocjenu da će se ta poslovna asocijacija u narednom periodu dodatno posvetiti osnaživanju žena u biznisu.

„Potrebno je snažnije promovisati žensko preduzetništvo i najbolje preduzetnice, omogućiti edukacije o pokretanju i unapređivanju poslovanja, organizovati razmjenu iskustva, uz stalan rad na izgradnji povoljnijeg i podsticajnijeg poslovnog ambijenta i kontinuiranu finansijsku podršku za žene u biznisu“, rekla je Drakić.

Ona je podsjetila da Komora dodjeljuje nagradu za uspješno poslovanje preduzeću čija je vlasnica ili direktorka žena. Takođe, partner je na projektu Top Woman Business Montenegro i podrška na projektu Women on Boards.

„Vjerujem da je došlo vrijeme za bolju promociju doprinosa žena u istraživanju, inovacijama i uopšte u nauci“, poručila je Drakić.

Šef Stalnog sekretarijata Jadransko-jonske inicijative, ambasador Fabio Pigliapoco, istakao je veliki značaj makroregionalne strategije i snažni doprinos institucija civilnog društva njenom sprovođenju.

„Ovaj doprinos i te kako prepoznaju vlade i Evropska komisija i uvjeren sam da će on biti značajan za makroregionalnu strategiju i tokom hrvatskog predsjedavanja Jadransko-jonskom regijom“, kazao je Pigliapoco.

Prema njegovim riječima, žensko preduzetništvo je visoko na listi prioriteta Foruma i ove teme su izuzetno važne za strategiju.

Predsjednik Komore Marche regije i potpredsjednik Foruma AIC, Đino Sabatini, izrazio je posebno zadovoljstvo što učestvuje u 13. Kongresu ženskog preduzetništva koji se bavi jako važnim temama.

„Naše udruženje je od samog početka bilo tu da prepozna svojevrsnu ekonomsku realnost koju vode žene, a našim aktivnostima u Jadransko- jonskog regiji obuhvatili smo i sve one koji učestvuju u razvoju ženskog preduzetništva“, dodao je Sabatini.

Prema njegovim riječima, Kongres predstavlja izuzetnu priliku da se razgovara o ženama u STEM industriji, digitalizaciji, zelenoj tranziciji i održivom razvoju, ali i pospješi zajednička saradnja u Jadransko–jonskoj regiji.

Sabatini je naglasio da je od velike važnosti napraviti dobar statistički pregled o ženama preduzetnicama u našoj makro regiji, kako bi se podaci objedinili i bili realni, te da je i od suštinskog značaja koristiti izvore iz raznih nacionalnih agencija.

„Mi znamo da su aktivnosti u oblasti ženskog preduzetništva puno pretrpjele zbog restrikicja izazvanih kovid pandemijom. Zato smatram da treba svi da postanemo svjesni važnosti tačnih podataka o preduzećima koje vode žene“, poručio je Sabatini.

Ključne teme Kongresa bile su osnaživanje žena za razvoj poslovanja, s posebnim naglaskom na njihovu ulogu u STEM područjima i rušenje tradicionalnih rodno uslovljenih prepreka na radu.

Tokom skupa održane su panel diskusije na teme Žensko preduzetništvo u Jadransko-jonskoj regiji, Važne inicijative za razvoj ženskog preduzetništva i Žene u STEM industriji, prevazilaženje tradicionalnih rodno uslovljenih radnih barijera.

U toku Kongresa, Drakić i Sabatini potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Iz PKCG je saopšteno da je osnovni cilj sporazuma jačanje ekonomske saradnje i poslovnog rasta kroz razmjenu informacija i najboljih praksi, podršku preduzetništvu kroz prekogranične aktivnosti i razvoj inovativnih projekata u oblastima zelene i digitalne tranzicije, sa posebnim naglaskom na energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i održivu mobilnost.

„Ova saradnja otvara vrata za međusobnu korist u oblastima ekonomije, trgovine, znanja i poslovanja, i obećava stvaranje novih mogućnosti za rast i razvoj. Memorandum predstavlja značajan korak naprijed u jačanju veza između crnogorskih i italijanskih preduzeća, što će im omogućiti da ostvare koristi od ovog strateškog partnerstva“, zaključuje se u saopštenju.

