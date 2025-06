Drakić: Crna Gora ima ogromne potencijale

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima ogromne potencijale i nudi brojne benefite kada su u pitanju investicije, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, i dodala da su veze sa Normandijom, koja simbolizuju industrijsku superiornost Francuske, mnogobrojne i snažne.

“Tokom prethodnih godina svjedočimo rastu interesa francuskih kompanija za crnogorsko tržište. Naša robna razmjena dostigla je vrijednost od preko 110 miliona EUR u prošloj godini, sa značajnim uvozom vozila, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda i industrijske opreme. S druge strane, iako je crnogorski izvoz u Francusku još simboličan i on pokazuje trend rasta“, kazala je Drakić na poslovnom forumu u francuskom Caenu, organizovanom u okviru Dana Crne Gore u Normandiji.

Ona je dodala da poslovni forum predstavlja još jedan bitan korak intenzivne saradnje sa brojnim francuskim institucijama, među kojima su i Ambasada Francuske u Crnoj Gori, MEDEF International, Agencija za ekonomski razvoj regije Normandija, Privredna komora Normandije, kao i Udruženje francusko-crnogorskih preduzeća.

„Francuzi vole Crnu Goru, a Francuska spada u red evropskih zemalja čiji građana u najvećem broju posjećuju našu zemlju. Skoro 100 hiljada francuskih turista svake godine posjeti Crnu Goru i ono što je najvažnije, odnose najljepše utiske i ponovo se vraćaju. Medjutim, ono što zahtijeva našu obostranu pažnju su direktne investicije iz Francuske imajući u vidu ogromne potencijale i benefite koje nudi Crna Gora”, rekla je Drakić.

Ona smatra da je posjeta Francuskoj potvrda posvećenosti jačanju privrednih veza sa Normandijom, regijom koja je s jedne strane simbol otpora, obnove i evropskih vrijednosti, koje i Crna Gora dijeli, i za koje se i danas bori na svom evropskom putu.

„S druge strane, Normandija je energetski centar Francuske sa avangardnom agrotehnologijom u proizvodnji hrane i sa snažnom farmaceutskom industrijom i brodogradnjom, dok je Kaen, kao srce regije, regionalni univerzitetski centar sa preko 30 hiljada studenata. Upravo u tim oblastima Crna Gora vidi prostor za izgradnju strateških partnerstava. Takođe, francuska inicijativa La French Tech, kao i snažan fokus Normandije na cirkularnu ekonomiju, digitalnu transformaciju i borbu protiv klimatskih promjena, poklapaju se sa razvojnim ciljevima Crne Gore” rekla je Drakić.

Ministar turizma, Simonida Kordić, pozvala je kompanije iz Normandije i šire da prepoznaju Crnu Goru kao perspektivnu destinaciju za ulaganja, posebno u sektoru turizma i pratećih usluga.

“Crna Gora je mala zemlja velikih ambicija i jasne evropske perspektive. Članstvo u Evropskoj uniji je naš prioritet, a kao prva naredna članica, spremni smo da otvorimo vrata za razmjenu znanja, iskustava i investicija. Želimo da ovaj Forum protekne u prijateljskom i konstruktivnom duhu, ali i sa jasnim ciljem – da se postignu konkretni dogovori, sklope partnerstva i otvore vrata zajedničkoj, prosperitetnoj budućnosti”, saopštila je Kordić.

Investicione potencijale Crne Gore predstavio je Nenad Radović iz Vladine Agencije za investicij, koji je izrazio posebnu zahvalnost Privrednoj komori na uspješnoj misiji internacionalizacije privrede i podrške institucijama ekonomskog spektra.

Nakon prezentacija održani su B2B sastanci na kojima su privrednici dvije zemlje razmijenili kontakte, znanja i iskustva.

Dane Crne Gore u Normandiji organizovala je PKCG, u saradnji i partnerstvu sa Ambasadom Crne Gore u Francuskoj i Ministarstvom vanjskih poslova.

