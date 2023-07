DPS: Turizam Crne Gore u raspadu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je od promjene vlast od atraktivne i nezaobilazne turističke destinacije za strane goste došla u stanje da se građani zapitaju da li je ona uopšte turistička zemlja, saopštili su iz budvanskog Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

„Utabanom stazom prethodnog ministra turizma, Jakova Milatovića, koji je otjerao Aman i Sveti Stefan pretvorio u ruglo, a građane doveo u situaciju da plate 100 miliona EUR ukoliko država izgubi arbitražni postupak u Londonu, nastavio je tehnički resorni ministar Goran Đurović. O tome svjedoče učinci vlade, u kojoj se Đurović bavio prije svega propagandom, dok se pred našim očima rušio imidž Crne Gore, kao turističke destinacije“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da pored prirodnih potencijala i dobrog imidža nije obezbijeđen nijedan novi investitior, dok se postojeći rastjeruju, da se turisti se maltretiraju u saobraćajnim gužvama, uzrokovanim nepripremljenim saobraćajnicama i lošom infrastrukturom, kao i da je trajekta linija Kamenari-Lepetani mjesecima u haosu i kolapsu.

„Neregulisana zakonska regulativa ugostitelje je ostavila bez adekvatne radne snage, pa mnogi od njih nijesu bili u prilici da otvore objekte i ostvare prijeko potrebnu egzistenciju za porodice“, rekli su iz budvanskog DPS-a.

Oni su podsjetili da je Sea Dance festival, koji je državi donosio na desetine miliona EUR direktnog prihoda i generisao dolazak na stotine hiljada turista, zbog nemarnog i neodgovornog odnosa vlasti otišao iz Crne Gore.

„Brojni kruzeri zaobilaze naše primorje i prilikom svojih tura goste sa emitivnih turističkih destinacija odvode na druge destinacije. Low cost avio kompanije su, usljed neadekvatnog postupanja vlasti uvećavanjem aerodromskih taksi, ukinule letove ka Zagrebu, Rimu, Barseloni i Beču“, rekli su iz DPS-a.

Oni su dodali da je Aerodrom u Tivtu, koji je 2019. godine u vrijeme rekordne sezone imao više od milion putnika, sveden na nivo trafike koja prokišnjava i postaje predmet sprdnje.

„Podgorički aerodrom iako prebukiran sa 200 novozaposlenih u prethodnom periodu nije osposobljen da odgovori zadacima i potrebama te su se putnici, nakon što su zaposleni u jedom momentu napustili svoja radna mjesta na pasoškim kontrolama, morali samoorganizovati i time je još jednom potvrđeno da u našoj državi ne postoji vladavina prava“, saopštili su iz DPS-a.

Oni su dodali da je nova vlast sektoru turizma nanijela teško nadoknadivu i gotovo trajnu štetu.

„Ostaje utisak da Crna Gora i nema resornog ministra turizma, već je ovaj sektor prepušten stihiji i totalnom raspadu“, naveli su iz budvanskog DPS-a.

