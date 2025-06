Dow Jones pao više od 700 bodova zbog eskalacije između Izraela i Irana

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su pale u petak nakon što je Izrael pokrenuo talas vazdušnih napada na Iran, što je povećalo cijene energije i dodalo još jednu komplikaciju u vrijeme pojačanih geopolitičkih napetosti.

Dow Jones Industrial Average pao je 769,83 boda, odnosno 1,79 odsto, završivši na 42.197,79. S&P 500 pao je 1,13 odsto i zatvorio se na 5.976,97, dok je Nasdaq Composite izgubio 1,3 odsto i završio na 19.406,83, prenosi SEEbiz.

Nvidia i druge dionice koje su predvodile povratak tržišta s aprilskih najnižih vrijednosti pale su jer su investitori smanjili rizik. Dionice naftnih i odbrambenih kompanija bile su više. Exxon je dodao dva odsto, dok su Lockheed Martin i RTX skočili više od tri odsto.

Pad tržišta počeo je u četvrtak naveče kada je izraelski ministar odbrane, Israel Katz, proglasio vanredno stanje nakon izraelskog napada na Iran. Dva američka zvaničnika izjavila su da nema učestvovanja ili pomoći Sjednjenih Američkih Država (SAD), prema NBC Newsu.

U petak se pad dionica pogoršao nakon što su izraelske odbrambene snage izjavile da je Iran ispalio projektile prema Izraelu, kao odmazdu za niz izraelskih vazdušnih napada. Iranska državna televizija u petak poslijepodne izvijestila je da Iran neće učestvovati u šestom krugu nuklearnih pregovora sa SAD-om planiranih za ovaj vikend.

Futures cijene sirove nafte Brent i nafte West Texas Intermediate porasle su više od sedam odsto. U jednom trenutku, sirova nafta WTI približila se 74 USD po barelu. Cijene zlata porasle su na gotovo dvomjesečni maksimum, podstaknute potražnjom za sigurnom imovinom.

„Ovaj sukob dodaje izazove već znatnoj grupi briga koje održavaju tržišta – one neće nestati. U najmanju ruku, skok sirove nafte, ako se nastavi, imaće gotovo trenutni uticaj na inflaciju“, rekao je glavni investicioni direktor Siebert Financiala, Mark Malek.

Predsjednik Donald Trump, u objavi u petak ujutro na svojoj društvenoj mreži Truth Social, upozorio je Iran da sjedne za pregovarački sto.

„Već je bilo velikih smrti i razaranja, ali još ima vremena da se ovom pokolju, sa sljedećim već planiranim napadima koji će biti još brutalniji, dođe kraj. Iran mora sklopiti dogovor, prije nego što išta ne ostane, i spasiti ono što je nekad bilo poznato kao Iransko carstvo“, napisao je Trump.

Trump je u zasebnoj objavi rano ujutro rekao da Iranu daje „možda drugu priliku“ da sklopi nuklearni sporazum.

