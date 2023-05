Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik Air Montenegro uspostavio je avio-saobraćaj između Crne Gore i zemalja Baltika, pri čemu je danas realizovan prvi let iz estonskog Talina, kojim je doputovalo 116 putnika.

Iz kompanije su rekli da je važno što je Air Montenegro uspostavio avio-saobraćaj sa zemljama Baltika imajući u vidu značaj emitivnih tržišta zemalja Baltika, Estonije, Litvanije i Letonije na turistički promet i produženje turističke sezone u Crnoj Gori.

Današnji prvi let sa kojim je doputovalo 116 putnika iz Talina dočekali su predsjednik Odbora direktora To Montenegro – Air Montenegro Pavle Ljesar, član Odbora direktora Orhan Hodžić, predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore Eldin Dobardžić, predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO) i Turističke organizacije Tivta, prenosi Mediabiro.

Ljesar je kazao da mu je velika čast što je danas u prilici da u ime Air Montenegra poželi dobrodošlicu prvim putnicima njihove kompanije iz Talina, kao i svim putnicima koji će do sredine oktobra dolaziti i iz Vilnusa i Rige (Litvanija i Letonija).

“Očekujemo da prevezemo blizu 22 hiljade putnika, što je od izuzetnog značaja za Air Montenegro i Crnu Goru, a naš važan partner Aerodromi Crne Gore, servisiranjem i opsluživanjem doprinosi ostvarenju zajedničkih ciljeva u interesu Crne Gore”, rekao je Ljesar.

On je zahvalio i svim službama Air Montenegro, kao i njihovom partneru tour operateru Join UP.

“Na samom kraju, ali ne i najmanje važno, ističem važnost i zahvalnost posadama koje su pravi ambasadori Air Montenegra i Crne Gore, a koji ulažu maksimalne napore da svi letovi budu realizovani bezbjedno i sigurno”, naveo je Ljesar.

Dobardžić je rekao da su od početka godine opslužili preko 620 hiljada putnika, a od toga, petinu saobraćaja je realizovao Air Montenegro.

„Maksimalno afirmišemo rad nacionalne avio-kompanije koja iz dana u dan, u šta se možete uvjeriti na platformama u Podgorici i Tivtu, širi avio mrežu i povezuje našu zemlju sa nizom evropskih destinacija“, kazao je Dobardžić.

On je naveo da je To Montenegro, prirodno, njihov najvažniji i najbliži partner. Posebno ih raduje što nacionalni prevoznik u ova tri dana otvara linije iz Tivta za Talin, Viljnus i Rigu i što je najavljeno da će na ove tri rute, broj operacija do oktobra premašiti 200.

U zajedničkoj organizaciji Air Montenegra, Nacionalne i lokalne turističke organizacije i Aerodroma Crne Gore, turisti su dočekani tradicionalnom crnogorskom dobrodošlicom posluženom od djevojaka u crnogorskim nošnjama.

Gosti iz Estonije su tokom kratkog razgovora sa čelnicima kompanija izrazili zadovoljstvo zbog uspostavljanja chartera, kojima je obezbijeđena bezbjedna i brza povezanost tokom glavne i u post turističkoj sezoni. Takođe su se zahvalili na srdačnoj dobrodošlici i kazali da su zadovoljni servisom Air Montenegra i Aerodroma Tivat.

Tokom prošle turističke godine Crnu Goru je sa tržišta Estonije posjetilo više 64,27 odsto turista koji su ostvarili 56,97 odsto više noćenja u odnosu na 2021. godinu.

Takođe bilježimo rast i sa tržišta Litvanije, odnosno 58,68 odsto više turista i 62,03 odsto više noćenja u uporednom periodu.

Turista iz Letonije je tokom prethodne godine bilo 73,85 odsto više, a realizovanih noćenja 67,25 odsto više u odnosu na 2021. godinu.

„Prethodni statistički podaci ilustruju opravdanost uvođenja charter linija od Air Montenegra ka ovim destinacijama, imajući u vidu da bilježimo rast interesovanja, sa tendencijom budućeg dinamičnog turističkog prometa sa ovih značajnih emitivnih tržišta“, navodi se u saopštenju.

Tour operater Join Up iz Letonije je zakupac letova koji je saobraćaj vazduhoplovima Air Montenegro započeo današnjim prvim letom iz Talina i u periodu od 28. maja do 4. oktobra je planirano 76 letova.

Letovi iz Vilnusa u Litvaniji ka Tivtu počinju sjutra do 6. oktobra sa takođe planiranih 76 letova.

Avio linije iz Rige u Letoniji se uspostavljaju u utorak i planirane su do 7. oktobra sa 76 letova.

„Ukupno je planirano da se realizuje 228 letova i preveze blizu 22 hiljade putnika“, zaključuje se u saopštenju.

