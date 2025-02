Donacijom Dnevnom centru obilježen početak rada nove filijale u Pljevljima

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Erste banka je otvorila novu filijalu u Pljevljima, na adresi Tršova 25.

„U moderno uređenoj filijali površine 180 kvadratnih metara, klijentima su dostupne sve usluge i proizvodi koje Erste banka ima u ponudi, besplatna Wi-Fi mreža i samouslužna zona dostupna 24 sata dnevno sedam dana u sedmici, sa bankomatom, dnevno-noćnim trezorom i smart cash uređajem za uplatu pazara“, navodi se u saopštenju.

Povodom početka rada filijale u Pljevljima u novim prostorijama, uručena je donacija Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom.

Direktor filijale Erste banke u Pljevljima, Nikola Jurić, kazao je da je poslovnica uređena prema standardima Erste grupe, prilagođena potrebama klijenata i spremna da adekvatno podrži kontinuirani rast koji banka ostvaruje u saradnji sa preduzećima i građanima Pljevalja.

„Erste banka će, kao pouzdan partner, i u narednom periodu ostati posvećena podizanju kvaliteta usluge i nastojati da ostane prvi izbor klijentima kojima je potrebna kvalitetna usluga, adekvatan finansijski savjet i podrška za ostvarenje ličnih, porodičnih i poslovnih ciljeva“, rekao je Jurić.

Sa oko četiri hiljade klijenata u Pljevljima i portfolijom koji je tokom prošle godine porastao 20 odsto na blizu 18 miliona EUR, Erste banka aktivno podržava građane, privredu i preduzeća iz tog grada.

Povodom početka rada u novom prostoru, uručena je donacija Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom u Pljevljima, vrijedna četiri hiljade EUR.

Direktor te ustanove, Goran Leovac, zahvalio je Erste banci na volji i želji da bude dio ove priče i na tome što pokazuje brigu za zajednicu i društvenu odgovornost kroz podržavanje rada ustanova socijalne i dječje zaštite.

„Donacija će biti iskorišćena za opremanje Slane sobe koju će, pored naše djece, koristiti i drugari iz NVU Zračak nade. Slana soba, u kojoj se sprovodi haloterapija, donijeće mnoge benefite za korisnike naših usluga. Boravak od 40 minuta u Slanoj sobi zamjenjuje čak tri dana provedena na morskoj obali, što bi posebno značilo našoj djeci iz Pljevalja gdje tokom godine imamo mnogo problema sa kvalitetom vazduha“, rekao je Leovac.

Radno vrijeme filijale u Pljevljima je od ponedjeljka do petka od osam sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta, a samouslužna zona je dostupna svakog dana 24/7.

