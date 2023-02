Dolar raste treću sedmicu zaredom

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice porastao treće zaredom i potpuno se oporavio nakon posrtanja s početka godine.

Dolarov indeks je ove sedmice ojačao 0,3 odsto na 103,88 bodova.

Dolar je prema evropskoj valuti oslabio 0,2 odsto, pa je vrijednost eura dostigla 1,0695 USD, prenosi SEEbiz.

No, kurs dolara prema japanskoj valuti skočio je oko dva odsto, na 134,15 jena (JPY).

Tokom sedmice, dolarov indeks probio se i iznad granice od 104 boda i dostigao najviše vrijednosti u šest sedmica.

Jačanje dolara zahvaljuje se nizu posljednjih podataka koji pokazuju da inflacioni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ne popuštaju tako brzo kako su se ulagači nadali i da su ekonomija i tržište rada i dalje vrlo čvrsti, uprkos agresivnom povećanju kamata centralne banke, Federalne rezerve (Fed), u prošloj godini.

Zbog toga čelnici Feda poručuju da će nastaviti da povećavaju kamatne stope.

Donedavno se očekivalo da bi Fed mogao završiti ciklus povećanja kamata s ključnom kamatom ispod nivoa od pet odsto i da bi krajem ove godine, kada inflacija dovoljno popusti, mogao započeti ciklus smanjenja kamata.

