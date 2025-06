Dolar pao na najniži nivo u tri godine

London, (MINA-BUSINESS) – Na valutnim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta prošle sedmice zaronila na najniže nivoe u više od tri godine, ali zbog sukoba između Izraela i Irana u petak se dolar ponešto odmakao od tih nivoa.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošle sedmice 1,1 odsto, na 98,14 bodova. Pritom je kurs eura skočio 1,4 odsto, na 1,155 USD.

Američka valuta oslabila je i u odnosu na japansku, 0,5 odsto, pa je cijena dolara skliznula na 144,1 jena (JPY), prenosi Biznis.ba.

Pad dolara drugu sedmicu zaredom najviše je posljedica nesigurnosti ulagača zbog nejasne, hirovite carinske politike predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Donalda Trumpa.

Zbog toga je dolarov indeks u četvrtak zaronio na samo 97,8 bodova, najniži nivo od marta 2022. godine.

Podršku mu nije pružila ni vijest da su u utorak, nakon dvodnevnog sastanka u Londonu, američki i kineski predstavnici postigli dogovor o trgovini.

“Naš sporazum s Kinom je gotov, još je potrebno konačno odobrenje predsjednika Xija Jinpinga i mene”, poručio je Trump.

On je naveo i da će Kina ukinuti restrikcije na trgovinu rijetkim metalima.

“Naše će carine biti 55 odsto, a kineske deset odsto”, dodao je Trump.

Međutim, to nije podržalo američku valutu jer su, kažu analitičari, mnogi detalji o tome kako će se sporazum provesti zasad nejasni, a neizvjesno je i to kako će završiti pregovori Vašingtona s ostalim najvećim trgovinskim partnerima.

Ipak, u petak je podršku dolaru pružio napad Izraela na Iran jer američka valuta i dalje slovi za sigurnije utočište za kapital u nesigurna vremena.

Direktor u kompaniji Monex USA, Juan Perez, rekao je da je izraelsko-iranski sukob dodatno uznemirio ulagače, ali i dalje najviše zabrinjavaju carine i svjetska trgovina.

“Ipak, kada imate ovakav rizik od podužeg sukoba i eskalacije tog sukoba, dolar i zlato postaju sigurnija utočišta. To je jednostavno psihološka reakcija”, objasnio je Perez.

