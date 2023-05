Dolar oslabio prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara je na svjetskim tržištima oslabila prema korpi valuta, zabilježivši tako pad u sedam od posljednjih osam sedmica.

Razlog tome je što investitori uračunavaju u cijenu američke valute vjerovatnost da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), na idućem zasjedanju pauzira s daljim podizanjem kamatnih stopa, a u drugoj polovini godine ih počne i smanjivati.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je 0,36 odsto na 101,28 bodova.

Pritom je dolar stagnirao prema evropskoj valuti, pa je cijena eura dostigla 1,102 USD, prenosi Hrportfolio.

Kurs dolara prema japanskoj valuti oslabio je jedan odsto na 134,83 jena (JPY).

Fed je u srijedu podigao ključnu kamatnu stopu za dodatnih 0,25 procentnih poena, u rasponu od pet do 5,25 odsto, što je najviši nivo kamatnih stopa od 2007. godine.

Valutni trgovci u cijenu dolara sada uračunavaju da Fed na narednoj sjednici u junu neće podizati kamatne stope, te da će do kraja godine početi da ih smanjuje.

Takva očekivanja podržavaju i nove zabrinutosti oko američkog bankarskog sektora, ali i očekivanja ekonomskog usporavanja Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Međutim, dok ekonomija usporava, i dalje postoje neki njegovi snažni dijelovi, poput tržišta rada, na kojem je u aprilu otvoreno čak 253 hiljade novih radnih mjesta, značajno više od očekivanih 180 hiljada, zbog čega ulagači za sada još oklijevaju s večim prodajama američke valute.

U eurozoni je, u četvrtak, Evropska centralna banka (ECB) podigla ključnu kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena, na 3,25 odsto, te najavila dalje zaoštravanje monetarne politike kako bi suzbila inflaciju.

Podigavši kamatne stope najviše u svojoj 25-ogodišnjoj istoriji, ECB usporava tempo pooštravanja monetarne politike u svjetlu podataka koji pokazuju da ekonomija eurozone jedva raste i da banke zatvaraju kreditne slavine.

Istovremeno, japanski jen ostvario je prvi sedmičnmi dobitak prema američkom dolaru u posljednjih gotovo mjesec, od 1,5 odsto, zahvaljujući svojoj percepciji kao sigurnog utočišta za kapital u uslovima nelagode koja vlada oko zdravlja američkih regionalnih banaka.

