Dolar oslabio petu sedmicu zaredom

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta pala i prošle sedmice, pete zaredom, pri čemu se kurs eura, prvi put nakon godinu, probio i iznad 1,1 USD.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je prošle sedmice 0,5 odsto, na 101,55 bodova, prenosi Hina.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 0,8 odsto, pa je cijena eura na kraju sedmice iznosila 1,0995 USD.

Kurs dolara prema japanskoj valuti porastao je 1,2 odsto, na 133,8 jena (JPY).

Dolarov indeks oslabio je i prošle sedmice jer ulagači vjeruju da je ciklus povećanja kamata američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) pri kraju.

Prošle sedmice su podaci pokazali da je rast potrošačkih cijena u martu usporio više nego što se očekivalo, sa šest na pet odsto na godišnjem nivou, dok su proizvođačke cijene u istom mjesecu pale 0,5 odsto na mjesečnom nivou.

Ti podaci pokazuju da zaoštravanje monetarne politike američke centralne banke daje rezultate, da inflacija popušta i da se tržište rada, a time i pritisak na rast potrošnje i plaća, ‘hladi’.

A to znači da bi Fed uskoro mogao završiti ciklus zaoštravanja monetarne politike.

Zbog toga je polovinom sedmice dolarov indeks zaronio na samo 100,78 bodova, najniži nivo od aprila prošle godine.

Ipak, u petak je nadoknadio dio gubitaka jer su posljednji makroekonomski podaci podržali tezu da će Fed još jednom povećati ključne kamate.

Tako se sada na tržištu novca procjenjuje da postoji 74 odsto izgleda da će Fed na sjednici u maju povećati ključne kamate daljih 0,25 postotnih bodova.

Mnogi smatraju da će Fed na toj sjednici i završiti ciklus povećanja cijene novca, a sve je više i onih koji očekuju i smanjenje kamata već krajem ove godine.

Euro je prošle sedmice prema dolaru ojačao sedum sedmicu zaredom, pa je u jednom trenutku njegov kurs skočio na 1,1075 USD, najviši nivo u godinu. Međutim, u petak je ponovo skliznuo ispod 1,1 USD.

Jačanje eura zahvaljuje se očekivanjima da će Evropska centralna banka nastaviti povećavati ključne kamate kako bi suzbila inflaciju, a tako bi se smanjila razlika između kamata u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i eurozoni.

