Dolar oslabio

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice oslabio prema korpi valuta, najniže u više od tri godine, pri čemu je euro prema zelenoj novčanici skočio 1,7 odsto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je 1,5 odsto na 97,25 bodova, blizu najniže vrijednosti od marta 2022. godine.

Pritom je kurs eura skočio 1,7 odsto na 1,1720 USD, blizu najviše vrijednosti od septembra 2021. godine, prenosi Hrportfolio.

Američka valuta oslabila je i u odnosu na japansku, jedan odsto, pa je cijena dolara skliznula na 144,65 jena (JPY).

Već duže vrijeme dolar je pod pritiskom zbog nejasne i hirovite carinske politike predsjednika SAD-a, Donalda Trumpa.

Tokom izraelsko-iranskog rata, dolar je blago ojačao, jer se tradicionalno smatra sigurnijim utočištem za kapital u nesigurna vremena. No, početkom sedmice, kada su te dvije zaraćene zemlje postigle dogovor o primirju, dolar se ponovno našao pod pritiskom.

Tim prije što su zaređale špekulacije da će američka centralna banka, zbog usporavanja rasta ekonomije, kamatne stope smanjiti oštrije nego što se očekivalo.

Naime, kako je u prvom tromjesečju američki bruto domaći proizvod (BDP) pao 0,5 odsto godišnje, dio ulagača očekuje tri reza kamatnih stopa Federalnih rezervi (Fed) u ovoj godini, počevši već od jula.

Doduše, na tržištu se procjenjuje da postoji samo oko 20 odsto izgleda da Fed smanji kamate u julu a znatno više da će to učiniti u septembru. Osim toga, znatno su veći izgledi da će kamate biti smanjene u dva, a ne tri navrata do kraja godine.

No, špekulacije o oštrijem rezu kamata podgrijavaju neki zvaničnici Fed-a, koji poručuju da povećanje carina nije osjetnije uticalo na rast inflacije, te stoga ima prostora za smanjenje kamata.

Osim toga, Trump stalno poručuje da kamate treba srezati pod hitno, pa tako vrši pritisak na predsjednika Fed-a, Jeromea Powella koji, pak, ponavlja da Fed ne treba da žuri sa smanjenjem kamata, da je dobro pozicioniran da bi mogao pričekati podatke o tome kako je povećanje carina uticalo na ekonomiju i inflaciju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS