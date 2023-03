Dolar oslabio

London, (MINA-BUSINESS) – Kraj marta bio je loš za kurs dolara, a američka valuta oslabila je i u odnosu na euro i u odnosu na jen.

Razlog su, naravno, američke banke koje brinu investitore. Vrijednost dolara prema korpi valuta pala je i prošle sedmice, druge zaredom.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je prošle sedmice 0,7 odsto, na 103,11 bodova, prenosi SEEbiz.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 0,8 odsto, pa je cijena eura dosegnula 1,076 USD.

Kurs dolara prema japanskoj valuti pao je 0,9 odsto, na 130,7 jena (JPY).

Dolar je početkom sedmice bio pod snažnim pritiskom jer su ulagači i dalje zabrinuti zbog propasti dvije američke banke, Silicon Valley (SVB) i Signature, i problema u nekoliko drugih regionalnih i lokalnih banaka.

