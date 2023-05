Dolar ojačao treću sedmicu zaredom

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara prema korpi valuta porasla je i prošle sedmice, treće zaredom, što je posljedica nesigurnosti na berzama i povećanim očekivanjima da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) dodatno podignuti kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošle sedmice jedan odsto, na 104,17 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,75 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0725 USD, prenosi SEEbiz.

Kurs dolara prema japanskoj valuti porastao je 1,9 odsto, na 140,6 jena (JPY).

Jačanje dolara treću sedmicu zaredom zahvaljuje se, među ostalim, njegovom statusu sigurne valute u nesigurna vremena.

Podršku dolaru pružale su i poruke zvaničnika Fed-a kako je moguće dalje povećanje kamata kako bi se suzbila inflacija.

Niz podataka pokazuje da rast ekonomije i inflacije usporava, no nedovoljno brzo, pa čelnici Feda poručuju da će kamate vjerovatno i dalje rasti.

Zbog toga se sada na tržištu novca procjenjuje da postoji 60 odsto izgleda da će Fed u junu povećati kamate za daljih 0,25 postotnih bodova, dok su prije sedmicu ti izgledi iznosili oko 20 odsto.

Zahvaljujući tome, dolarov indeks dostigao je polovinom sedmice najviši nivo u dva mjeseca.

