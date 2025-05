Dolar ojačao treću sedmicu zaredom

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice, treće zaredom, ojačao prema korpi valuta, zahvaljujući popuštanju trgovinskih napetosti i poruci Federalnih rezervi (Fed) da neće žuriti sa smanjenjem kamatnih stopa.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je 0,4 odsto na 100,42 boda.

Pritom je kurs eura skliznuo 0,4 odsto na 1,1250 USD, prenosi Hina.

Američka valuta je ojačala i prema japanskoj, 0,3 odsto, pa je njena cijena dostigla 145,35 jena (JPY).

Nakon oštrog pada početkom aprila, zbog carinskog rata SAD-a s ostatkom svijeta, posljednjih sedmica kurs dolara se oporavlja jer trgovinske napetosti popuštaju.

U fokusu ulagača bila je sjednica čelnika američke centralne banke, na kojoj je, kao što se i očekivalo, odlučeno da će ključne kamatne stope ostati nepromijenjene, u rasponu od 4,25 do 4,5 odsto.

UFed je u saopštenju naveo da su porasli rizici od rasta nezaposlenosti i inflacije, što znači da centralna banka neće žuriti sa smanjenjem kamata.

Naime, zbog uvođenja carina, američkoj ekonomiji prijeti usporavanje, uz istovremeni rast inflacije.

Fed bi zbog usporavanja ekonomije trebalo da smanji kamatne stope, no to ne može učiniti jer se očekuje rast inflacije.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, odbacio je na konferenciji za medije mogućnost preventivnog smanjenja kamata, zbog toga što će se inflacija i dalje kretati iznad Fed-ovih zacrtanih vrijednosti.

„Ovo nije situacija u kojoj bismo mogli djelovati preventivno, jer zapravo ne znamo koji bi potez bio ispravan dok ne vidimo buduće ekonomske pokazatelje”, poručio je Powell.

I dok je Fed odlučio da ostavi kamate nepromijenjene, britanska centralna banka smanjila ih je 0,25 procentnih poena.

Dolar je ojačao i zbog popuštanja trgovinskih napetosti.

U četvrtak je, naime, predstavljen trgovinski sporazum između SAD-a i Velike Britanije, što je prvi takav sporazum od kada je Vašington početkom aprila uveo recipročne carine.

Najvažnije je u sporazumu da će Velika Britanija smanjiti carine na uvoz američkih proizvoda s prosječnih 5,1 na 1,8 odsto, dok bi carine na uvoz britanskih proizvoda u SAD ostale na deset odsto.

Ulagači se nadaju i drugim trgovinskim sporazumima, kao i popuštanju napetosti između SAD-a i Kine, nakon pregovora između predstavnika tih zemalja ovog vikenda u Švajcarskoj.

