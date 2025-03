Dolar ojačao prvi put od početka marta

London, (MINA-BUSINESS) – Na globalnim valutnim tržištima kurs američke valute ostvario je prvi sedmični dobitak od početka mjeseca prema najvažnijim svjetskim valutama, budući da su krajem sedmice investitori preduzeli dobitnosne prodaje eura nakon znatnog rasta njegovog kursa.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 0,38 odsto, na 104,15 bodova, prenosi SEEbiz.

Kurs eura, koji ima najveću težinu u dolarovom indeksu, oslabio je pritom 0,6 odsto prema dolaru, na 1,08223 USD, zabilježivši prvi sedmični pad od 28. februara. Istovremeno, dolar je porastao i 0,4 odsto prema jenu, na 149,21 jen (JPY).

Dolar, pod pritiskom od početka godine zbog zabrinutosti oko uticaja trgovinske politike administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa na ekonomski rast Sjedinjenih Američkih Država (SAD), zbog čega je samo od početka marta pao oko četiri odsto, protekle sedmice dobio je mali predah, nakon što je Fed nagovijestio da neće žuriti sa smanjenjem kamatnih stopa.

Niz velikih centralnih banaka – Fed, Bank of England i Bank of Japan – ostavile su protekle sedmice kamatne stope nepromijenjene kako bi ostavile vremena za procjenu ekonomskog učinka Trumpovih carina. Fedovi zvaničnici pritom su nagovijestili dva smanjenja kamatnih stopa za po četvrtinu boda kasnije ove godine.

“Nećemo žuriti s promjenom kamatnih stopa”, rekao je predsjednik Fed-a Jerome Powell, naglašavajući izazov s kojim se kreatori politike suočavaju u upravljanju Trumpovom tarifnom politikom i potencijalni uticaj na domaću privredu. Fed želi vidjeti hoće li carine uzrokovati tvrdokornu inflaciju i uzvratne carine američkih trgovinskih partnera.

Kurs eura dotaknuo je tokom sedmice najviši nivo u zadnjih pet mjeseci od 1,0955 USD. Investitori su, naime, kupovali evropsku valutu optimistični u vezi odluke njemačkog parlamenta da ukloni granicu za zaduživanje i oformi fond za ulaganje u infrastrukturu vrijedan 500 milijardi EUR, kako bi se oživio rast u najvećoj evropskom privredi.

Međutim, krajem sedmice euro je oslabio jer su se ulagači odlučili na dobitonosne prodaje evropske valute.

Kurs jena oslabio je prema dolaru, nakon što Bank of Japan (BOJ), kao što se i očekivalo, nije mijenjala kamatne stope. BOJ je, naime, u srijedu zadržao kratkoročnu ciljnu kamatnu stopu na 0,5 odsto, naglašavajući kako želi više vremena za procjenu kako rastući globalni ekonomski rizici od viših carina u SAD-u mogu uticati na krhki oporavak Japana.

