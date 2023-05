Dolar ojačao prema korpi valuta drugu sedmicu zaredom

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta porasla i prošle sedmice, druge zaredom, što je, među ostalim, posljedica nesigurnosti na finansijskim tržištima, pa ulagači sklanjaju kapital u sigurnije investicije.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošle sedmice 0,4 odsto, na 103,08 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,8 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0805 USD, prenosi Hina.

Kurs dolara prema japanskoj valuti porastao je 1,7 odsto, na 137,95 jena (JPY).

Jačanje dolara drugu sedmicu zaredom zahvaljuje se, među ostalim, njegovom statusu sigurne valute u nesigurna vremena.

Na Wall Streetu i drugim najvećim svjetskim berzama vlada nesigurnost zbog neizvjesnost u vezi pregovora između demokrata i republikanaca u SAD-u o povećanju gornjeg nivoa državnog zaduživanja.

Ako se do 1. juna u Kongresu ne postigne dogovor, savezne vlasti neće moći finansirati rad dijela državnih institucija.

Podršku dolaru pružale su i poruke zvaničnika Fed-a kako je moguće dalje povećanje kamata kako bi se suzbila inflacija i da ne treba računati da će ove godine Fed početi smanjivati kamatne stope.

Zahvaljujući tome, dolarov indeks dostigao je polovinom sedmice najviši nivo u sedam sedmica, a na tržištu novca procjenjivalo se da postoji 40 odsto izgleda da će Fed i u junu povećati ključne kamate 0,25 postotnih bodova.

Međutim, u petak su ti izgledi pali na 19 odsto, a dolar je izgubio dio prethodnih dobitaka nakon komentara predsjednika Feda Jeromea Powella.

Powell je, naime, kazao da još nije jasno hoće li Fed morati nastaviti s povećanjem kamata ili ne i da će to zavisiti o budućim kretanjima u ekonomiji, najviše o inflaciji.

