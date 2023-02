Dolar ojačao prema korpi valuta drugu sedmicu zaredom

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta porasla i prošle sedmice, druge zaredom, nakon što su čelnici američke centralne banke, Federlanih rezervi (Fed) poručili da bi mogli povećati kamatne stope više nego što se na tržištu očekuje.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošle sedmice 0,5 odsto, na 103,58 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 1,1 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0675 USD, prenosi Hina.

Kurs dolara prema japanskoj valuti ojačao je 0,1 odsto, na 131,35 jena (JPY).

Jačanje dolara zahvaljuje se porukama iz Feda da će, uprkos usporavanju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), nastaviti povećavati kamatne stope.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, kazao je da inflacija počinje popuštati, ali da će to biti dugi proces i da bi kamate mogle porasti više nego što se na tržištu očekuje, ako ekonomski pokazatelji ne budu u skladu s očekivanjima.

„Proces dezinflacije je počeo, a počeo je u proizvodnom sektoru, koji čini oko četvrtine gospodarstva. No, taj će proces potrajati, ovo je tek vrlo rana faza”, rekao je Powell.

Popuštanje inflacije posljednjih mjeseci navelo je ulagače na zaključak da će Fed uskoro završiti ciklus povećanja kamatnih stopa, koji traje od marta prošle godine, i da će konačna kamata, odnosno kamata na kojoj bi Fed završio proces povećanja cijene novca, biti manja od pet odsto.

Zbog toga je u januaru dolar znatno oslabio.

No, nakon novih Powellovih komentara, kao i drugih čelnika Feda, sada se na tržištu novca očekuje da će Fed još barem na dvije sjednice povećati kamate po 0,25 postotnih bodova i da bi konačna kamata mogla dosegnuti 5,1 odsto do jula.

Zbog toga je u drugom dijelu sedmice dolar ojačao prema korpi valuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS