Dolar ojačao prema korpi valuta

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta prošle sedmice porasla, prvi put nakon pet sedmica pada, dok se kurs eura i dalje kreće nedaleko 1,1 USD.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošle sedmice 0,15 odsto, na 101,72 boda.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,1 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0985 USD, prenosi Hina.

Kurs dolara prema japanskoj valuti porastao je 0,25 odsto, na 134,15 jena (JPY).

Kursevi najvažnijih svjetskih valuta prošle sedmice nijesu osjetnije oscilirali jer nije bilo vijesti koje bi promijenile očekivanja na tržištima.

Prvi rast dolarovog indeksa u posljednjih šest sedmica uglavnom je posljedica korekcije, nakon što je sedmicu prije zaronio na najniži nivo u godinu, 100,78 bodova.

Na tržištu novca i dalje se procjenjuju da postoji više od 80 odsto izgleda da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) na sjednici početkom maja povećati kamate daljih 0,25 postotnih bodova, u raspon od pet do 5,25 odsto.

To je prošle sedmice nagovijestilo i nekoliko čelnika Feda, pri čemu su neki pozvali na oprez pri daljem podizanju kamata, a neki podržali i ideju o agresivnijem povećanju cijene novca.

Iako niko iz Feda nije kazao da bi centralna banka već ove godine mogla početi smanjivati kamate, na tržištima se sve više špekuliše da bi se upravo to moglo dogoditi.

Uskoro se očekuje i dalje povećanje kamata Evropske centralne banke (ECB). Međutim, kako inflacija u eurozoni popušta, otvoreno je pitanje hoće li kamate biti povećane za 0,25 ili 0,5 postotnih bodova.

U svakom slučaju očekuje se smanjenje razlike između kamata u SAD-u i eurozoni, pa se kurs eura i dalje kreće nedaleko 1,1 USD, najvišeg nivoa u godinu.

