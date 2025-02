Dolar ojačao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ove sedmice ojačao, jer Federalne rezerve (Fed) nijesu mijenjale kamatne stope, dok je euro oslabio nakon što je Evropska centralna banka (ECB) dodatno smanjila kamate.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 0,9 odsto na 108,50 bodova.

Pritom je kurs eura prema dolaru pao 1,3 odsto na 1,0365 USD, prenosi Hina.

No, američka valuta oslabila je prema japanskoj, 0,5 odsto, pa je njen kurs skliznuo na 155,2 jena (JPY).

Nakon dvije sedmice pada, dolarov indeks je porastao, jer su čelnici FED-a na redovnoj sjednici odlučili da zadrže kamatne stope na dosadašnjim vrijednostima.

To je bilo očekivano, no ulagače je iznenadila poruka Fed-a da tempo rasta cijena „ostaje povišen”, dok je u saopštenjima s prethodnih sjednica poručivao da je „postignut napredak” po pitanju inflacije.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, kazao je da centralna banka ne mora žuriti s prilagođavanjem politike, s obzirom na to da je monetarna politika dobro pozicionirana za predstojeće izazove.

Powell je takođe kazao da je prerano reći kako će politike predsjednika Donalda Trumpa uticati na ekonomiju i inflaciju, pa će Fed pričekati dok odgovori na ta pitanja ne budu jasniji.

U prošloj godini je, zahvaljujući popuštanju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Fed u tri navrata smanjio kamate, za ukupno jedan procentni poen.

Za razliku od Fed-a, ECB je smanjila kamatne stope za dodatnih 0,25 procentnih poena. To je već peto smanjenje kamata otkako je ECB u junu prošle godine počela da popušta monetarnu politiku.

Kamatna stopa za refinansiranje banaka iznosiće od 5. februara 2,9 odsto, a kamata na prekonoćne depozite banaka 2,75 odsto. Za prekonoćne pozajmice komercijalne banke plaćaće kamatu od 3,15 odsto.

Smanjenjem cijene kreditiranja, ECB nastoji da podstakne rast ekonomije eurozone, no zbog razlika između kamata u SAD-u i tom bloku, dolar je ove sedmice značajno ojačao prema euru.

