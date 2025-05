Dolar jača četvrtu sedmicu zaredom nakon trgovinskog dogovora SAD-a i Kine

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na valutnim tržištima vrijednost dolara prema korpi valuta porasla je četvrtu sedmicu zaredom, što se zahvaljuje popuštanju trgovinskih napetosti nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Kina postigli dogovor o privremenom smanjenju carina.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošle sedmice 0,55 odsto, na 100,98 bodova.

Pritom je kurs eura skliznuo 0,7 odsto, na 1,1165 USD, prenosi Hina.

Američka valuta je ojačala i prema japanskoj, 0,2 odsto, pa je njena cijena dostigla 145,65 jena (JPY).

Nakon oštrog pada početkom aprila zbog carinskog rata SAD-a s ostatkom svijeta, posljednjih se sedmica kurs dolara oporavlja jer trgovinske napetosti popuštaju.

Prošlog vikenda su SAD i Kina na pregovorima u Švajcarskoj postigli sporazum o privremenom smanjenju recipročnih carina.

Prema sporazumu, SAD je carine na uvoz iz Kine smanjio sa 145 na 30 odsto, a Kina na uvoz iz SAD-a sa 125 na deset odsto. Te mjere biće na snazi 90 dana, a u međuvremenu će se trgovinski pregovori između SAD-a i Kine nastaviti.

Zahvaljujući tome, strahovanja od recesije su ublažena, a ulagači se nadaju da će se uskoro postići i konačni trgovinski dogovor između dvije najveće svjetske privrede.

Podršku dolaru pružili su i solidni privredni podaci, najviše izvještaji o inflaciji. U aprilu, naime, potrošačke cijene u SAD-u nijesu osjetnije porasle, uprkos uvođenju carina.

Međutim, nijesu ni značajnije pale, pa je sve manje izgleda da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) smanjiti ključne kamatne stope već u junu.

Doduše, analitičari procjenjuju da će Fed ove godine smanjiti kamate u dva navrata, po 0,25 postotnih bodova, ali tek na jesen.

Čelnici Fed-a već duže vrijeme poručili su da bi se zbog uvođenja carina rast privrede mogao usporiti, dok bi inflacija mogla ojačati, pa treba pričekati buduće privredne podatke prije odluke o kamatama.

