Dolar gotovo nepromijenjen prema korpi valuta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara je prema korpi valuta ove sedmice značajno oscilirala, u zavisnosti od očekivanja u vezi sa kamatama američke centralne banke Federalne rezerve (Fed).

Vrijednost dolara je ipak na kraju sedmice bila gotovo ista kao i na početku.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ostao je na sedmičnom nivou gotovo nepromijenjen na 104,6 bodova, prenosi Hrportfolio.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio neznatno, pa je cijena eura dostigla 1,0645 USD.

Kurs dolara prema japanskoj valuti skliznuo je 0,6 odsto na 135 jena (JPY).

Tokom sedmice, kurs dolara osjetno je oscilirao, u zavisnosti od poruka iz Fed-a.

Polovinom sedmice, dolarov indeks dostigao je 105,86 bodova, najvišu vrijednost u više od tri mjeseca.

Bilo je to nakon što je predsjednik Fed-a, Jerome Powell, kazao da je centralna banka spremna za veće korake, ako budući ekonomski podaci pokažu da su potrebne strože mjere za zauzdavanje inflacije.

To je podstaklo očekivanja ulagača da će centralna banka na sjednici u martu povećati ključne kamate za agresivnih 0,5 procentnih poena, dok se još nedavno očekivalo povećanje za blažih 0,25 bodova.

Stoga se sada na tržištu novca procjenjuje da će Fed do septembra povećati kamate u rasponu od 5,5 do 5,75 odsto, dok se sada kamate kreću između 4,5 i 4,75 odsto.

No, u petak je dolarov indeks izgubio sve prethodne dobitke, jer su nakon izvještaja o zapošljavanju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) splasnule špekulacije o povećanju kamata Fed-a na predstojećoj sjednici za 0,5 procentnih poena.

Doduše, broj zaposlenih u februaru porastao je za 311 hiljada, više nego što su analitičari očekivali. No, prosječna satnica porasla je 0,2 odsto na mjesečnom nivou, nešto sporije nego mjesec ranije i sporije nego što se očekivalo, što bi moglo da znači da inflacioni pritisci možda popuštaju.

Negativno je na dolar u petak uticao i kolaps Silicon Valley banke, najveći bankrot jedne američke banke od finansijske krize 2008. godine.

