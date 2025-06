Dolar blago pao prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice blago oslabio prema korpi valuta, zbog nesigurnosti oko politika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trumpa i slabljenja američke ekonomije.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je 0,25 odsto na 99,2 bodova.

Pritom je kurs eura porastao 0,4 odsto na 1,1395 USD, prenosi Hrportfolio.

No, američka valuta ojačala je u odnosu na japansku, 0,6 odsto, pa je cijena dolara dostigla 144,85 jena (JPY).

Dolar je početkom sedmice bio pod pritiskom zbog niza podataka koji ukazuju na usporavanje rasta američke ekonomije.

No, u petak se blago oporavio, nakon što je objavljeno da je u maju broj zaposlenih povećan za 139 hiljada, nešto manje nego mjesec ranije, ali nešto više nego što se očekivalo. Pritom je stopa nezaposlenosti ostala na 4,2 odsto.

Solidna situacija na tržištu rada pokazuje da američka centralna banka ne treba da žuri sa smanjenjem kamatnih stopa.

Kako većina čelnika Federalnih rezervi (Fed) ovih dana poručuje da bi carine mogle ponovno da podstaknu inflaciju i da treba pričekati nove pokazatelje prije odluke o kamatama, gotovo više niko ne očekuje smanjenje kamata na sjednici Feda polovinom ovog mjeseca.

Analitičari smatraju da će dolar vjerovatno i dalje biti pod pritiskom, zbog nesigurnosti u vezi carinske, odnosno trgovinske politike Trumpa, ali i zbog njegovih nastojanja na uvođenju poreskih olakšica, što bi moglo povećati budžetski deficit.

Zbog toga je ove sedmice euro ojačao prema dolaru, premda je Evropska centralna banka (ECB) dodatno smanjila ključne kamatne stope za 0,25 procentnih poena.

Tako će ubuduće kamata za refinansiranje banaka iznositi 2,15 odsto, a kamata na prekonoćne depozite banaka dva odsto.

Jačanje eura zahvaljuje se procjenama ECB-a da će ekonomija eurozone ove godine solidno rasti, dok bi inflacija trebalo da se zadrži oko planiranih dva odsto.

