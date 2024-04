Dogovorena deblokada ulaza u rudokop Seoce

Podgorica, (MINA) – Ulaz u rudokop Seoce biće odblokiran, dogovoreno je na sastanku ministra energetike i rudarstva Saše Mujovića sa bivšim radnicima Rudnika boksita.

Kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, Mujović i bivši radnici Boksita su postigli saglasnost oko ključnih pitanja, a u cilju rješavanja problema koji traje već duže od deset godina.

“Zahvaljujemo Mujoviću koji nas je, za razliku od prethodnih ministara, lijepo dočekao sa konkretnom i realnom pričom i koji je iskreno razumio naš problem”, rekao je predstavnik bivših radnika.

Kako je saopšteno, on je dodao da su iz današnjeg razgovora sa Mujovićem zaključili da im istinski želi pomoći, kao i da mu vjeruju.

“Ovo je prvi put da smo imali iscrpan i opširan razgovor sa nekim ministrom koji nam je ulio puno povjerenje”, kazao je predstavnik bivših radnika Rudnika boksita.

Iz Ministarstva su kazali da će, u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji sa drugim resornim institucijama, ispuniti sve što je zacrtano na današnjem sastanku.

To, kako su kazali, potvrđuje i činjenica da je Mujović delegirao sekretarku Ministarstva Vesnu Brajović da isprati cijeli proces kako bi se uvjerio da se postignuti dogovor poštuje, a dogovorene aktivnosti realizuju planiranom dinamikom.

“Današnji sastanak i dogovor koji je postignut sa predstavnicima bivših radnika pokazatelj je da postoji volja svih strana da se ovo pitanje riješi na optimalan način”, navodi se u saopštenju Ministarstva energerike i rudarstva.

Kako se dodaje, stav tog Vladinog resora je da o svim pitanjima treba razgovarati, i da partnerski odnos i otvorena komunikacija daju rezultate.

Tome, kako su naglasili, svjedoči i današnji ishod sastanka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS