Dogovor SAD-a i Kine podigao cijene nafte

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima iznad 68 USD budući da je ulagače ohrabrila objava američko-kineskog dogovora o trgovini, stišavši strahovanja da bi napetosti između dvije vodeće svjetske privrede mogle naškoditi potražnji za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 1,3 USD nego na zatvaranju trgovine u utorak i iznosila je 68,17 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,5 USD višoj cijeni, od 66,48 USD.

Trgovci su u prvim danima u sedmici pažljivo pratili američko-kineske razgovore o trgovini, prenosi SEEbiz.

Američki i kineski predstavnici sastali su se u subotu u Londonu, a razgovori su produženi do utorka.

U srijedu američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor. Peking je po njegovim riječima odobrio isporuke tehnoloških minerala i magneta, a Sjedinjene Američke Države (SAD) pristup univerzitetima za kineske studente.

Objava sporazuma stišala je nervozu ulagača koji su strahovali da bi napetosti u američko-kineskoj trgovini mogle zakočiti privredu i potražnju za energentima.

Optimizam su podstakli i najnoviji podaci o inflaciji u SAD-u.

