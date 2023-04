Dogovor sa portugalskom kompanijom za liniju Bar-Bari

Bar, (MINA-BUSINESS) – Barska plovidba ugovorila je saradnju sa portugalskom kompanijom, čiji će brod dva puta sedmično tokom ljeta saobraćati na liniji Bar – Bari, saopštili su predstavnici kompanije.

“To nije nikakav zakup, ne radi se o čarteru bilo koje prirode, radiće se kao što smo radili sa jednom linijom u prethodnih četiri, pet godina”, kazao je vršilac dužnosti direktora Barske plovidbe Mirsad Tršić, prenosi portal RTCG.

Brod, kako je kazao, ispunjava sve uslove, i nada se da će se u to uvjeriti i putnici.

“Linija je planirana da bude u julu i avgustu i septembru, a red vožnje i cjenovnik očekujemo poslije 1. maja”, poručio je Tršić.

