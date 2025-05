Dodjela posebne podrške za vino

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu posebne podrške za vino za ovu godinu.

Korisnici podrške za komponente konverzija, restrukturiranje vinograda, zelena berba, investicije u oblasti proizvodnje vina i investicije u inovacije, su poljoprivredna gazdinstva upisana u Vinarsku datoteku Vinogradarskog registra u skladu sa zakonima o vinu i o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Korisnici podrške za promotivne aktivnosti, po ovom javnom pozivu, su udruženja vinara i druga sektorska udruženja koja predstavljaju proizvođače vina.

Prihvatljive aktivnosti i investicije su konverzija sorte, restrukturiranje vinograda, zelena berba, investicije u oblasti proizvodnje vina, investicije i inovacije i promocija crnogorskih vina i širenje vinske kulture.

Podnosilac zahtjeva može konkurisati s jednim zahtjevom i ostvariti pravo na podršku za jednu ili više komponenti, pri čemu ukupna podrška ne može iznositi više od deset hiljada EUR po zahtjevu.

Javni poziv sa detaljnijim informacijama i obrascem zahtjeva za prijavljivanje, može se pogledati na sajtu Ministarstva.

