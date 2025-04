Dodijeljeni sertifikati za računovođe u javnom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Polaznicima trećeg ciklusa Programa obuke za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru, njima 33, danas su dodijeljeni sertifikati, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kao rezultat višegodišnje saradnje Uprave za ljudske resurse i Ministarstva finansija, upriličena je ceremonija povodom dodjele sertifikata kao i početka realizacije četvrtog ciklusa Programa obuke za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru.

Ministar finansija, Novica Vuković, naglasio je značaj saradnje sa Upravom za ljudske resurse, čiji je zajednički rezultat upravo Program obuke za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru, osvrnuvši se na predstojeći ciklus ovog programa.

„I ove godine vladalo je veliko interesovanje za ovaj program koji je od Ministarstva finansija prepoznat kao jedan od ključnih stubova računovodstvene reforme. Iako je norma 25 polaznika, u saradnji sa kolegama iz Uprave za ljudske resurse uspjeli smo da omogućimo proširenje liste polaznika, tako da će obuku ove godine pohađati 41 računovođa“, rekao je Vuković.

Uz čestitke kolegama kojima su uručeni sertifikati, Vuković je poručio da je cilj Ministarstva finansija da na održiv način doprinese izgradnji računovodstvenih kapaciteta, zbog čega je planirano i pokretanje Programa kontinuirane edukacije računovođa, kako bi dodatno osnažili računovođe i pripremili ih za primjenu nove računovodstvene regulative, a u čemu je veoma značajno dugugodišnje partnerstvo sa Upravom za ljudske resurse.

Direktor Uprave za ljudske resurse, Agron M. Camaj, rekao je da je posebno zadovoljan time da se ovaj program u kontinuitetu realizuje, prvo uz podršku CIPFE i CEFA, a sada već zajedničkim djelovanjem dvije ključne institucije u Crnoj Gori iz ove oblasti.

„Uprava za ljudske resurse u kontinuitetu njeguje uspješnu saradnju sa Ministarstvom finansija. Djelujući zajedno, jačamo kapacitete javne uprave i javnog sektora, jačajući kompetencije službenica i službenika, iz različitih oblasti koje su u nadležnosti ovog Ministarstva, konkretno, unutrašnjom revizijom, upravljanjem unutrašnjim kontrolama, IPA-om, RIA-om, računovođstvom“, naveo je Camaj.

Camaj je, obraćajući se polaznicama i predavačima, poručio da su jedni tu jer žele da ulažu u svoje znanje, a drugi su im jako bitna karaika i oslonac za izgradnju istog, dodajući da će, nakon završene obuke, upravo oni biti stub koji osigurava transparentnost, odgovornost i integritet u finansijskom upravljanju naših institucija.

