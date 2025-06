Dodijeljeni sertifikati drugoj generaciji polaznica programa Women on boards

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Polaznicama druge generacije edukativnog programa Women on Boards Montenegro (WoB) danas su dodijeljeni sertifikati, čime je obilježen završetak tog programa čiji je cilj jačanje prisustva žena na pozicijama ekonomskog odlučivanja u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Centralne banke (CBCG), polaznica Sanja Gardašević je istakla da program WoB nije bio samo prilika za učenje, već i snažan podsjetnik na zajedničke izazove i snagu ženske solidarnosti.

„Svaka nova perspektiva koju smo stekle nosi sa sobom i obavezu. Da učestvujemo aktivno. Da se ne povlačimo pred izazovima. Da budemo glasne kada je važno. Jer jedno je jasno: žene nijesu ravnopravno zastupljene na pozicijama odlučivanja“, rekla je Gardašević.

Ona je zahvalila CBCG i svim partnerima na tome što su donijeli pravu odluku – da ulažu u žene koje su već spremne da preuzmu odgovornost.

Šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je ključni partner u realizaciji programa, Ramon Zakarija, rekao je da žene treba da budu za svakim stolom za kojim se donose odluke – ne samo zbog principa pravičnosti, već i zato što to dovodi do boljih rezultata.

„Raznovrsni odbori doprinose snažnijem učinku, podstiču inovacije i bolje odražavaju društvo kojem služe“, kazao je Zakarija.

On je istakao da su ponosni što podržavaju inicijative poput programa WoB, koji priprema žene za buduće rukovodeće uloge, u susret novom zakonu o privrednim društvima koji predviđa obaveznu rodnu zastupljenost.

„Posebno cijenimo Centralnu banku zbog njenog liderstva i vizije, te ostajemo posvećeni zajedničkom radu na promociji inkluzivnog i održivog razvoja Crne Gore“, kazao je Zakarija.

Guvernerka CBCG Irena Radović, govoreći na ceremoniji dodjele, istakla je da WoB program nije samo edukativna inicijativa, već i strateški odgovor na potrebe crnogorskog društva i ekonomije.

„Women on Boards program je strateška inicijativa koja priprema Crnu Goru za punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU) i potpunu regulatornu usklađenost ekonomskog i finansijskog sistema“, rekla je Radović.

Ona je kazala da je njihova vizija od samog početka da žene koje posjeduju znanje, integritet, i liderski potencijal budu one koje će zauzeti pozicije u organima odlučivanja velikih privatnih i javnih preduzeća u Crnoj Gori, u skladu sa Direktivom EU o ravnopravnoj zastupljenosti polova na ključnim pozicijama ekonomskog odlučivanja.

„To je jedini put ka održivom razvoju, ka snažnom i prospertitnom ekonomskom razvoju i put da pokažemo da su meritokratija i kvalitet ulazna kapija za velike stvari i jedini način za kvalitetan ekonomski razvoj i demonstraciju demokratske zrelosti crnogorskog društva“, rekla je Radović.

U saopštenju se navodi da su, tokom višemjesečne obuke, učesnice programa imale priliku da kroz rad sa renomiranim stručnjacima iz zemlje i inostranstva unaprijede svoja znanja i vještine u oblasti korporativnog upravljanja, regulatornog okvira i liderskih kompetencija.

„Program WoB dio je šireg okvira inicijative za ekonomsko osnaživanje žena i globalne platforme We Finance Code, kojoj se Crna Gora među prvima priključila“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su u dosadašnja dva ciklusa program uspješno završile ukupno 42 žene, koje sada čine snažnu mrežu budućih liderki spremnih da preuzmu ključne uloge u ekonomskim procesima u velikim privatnim i javnim preduzećima.

Ističe se da je to u skladu sa Direktivom EU o ravnopravnoj zastupljenosti polova na ključnim pozicijama ekonomskog odlučivanja, koja je transponovana u crnogorski Zakon o privrednim društvima čije se usvajanje očekuje do kraja jula ove godine.

