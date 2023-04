Dodijeljene godišnje nagrade CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je povodom Dana vrhovne monetarne institucije, 11. aprila, dodijelila godišnje nagrade za ovu godinu iz oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije.

Odlukom Komisije, koju su činili činili istaknuti profesori univerziteta iz Crne Gore i regiona, kao i eksperti Centralne banke, nagrada za najbolji diplomski rad dodijeljena je Adrijani Orbović za rad pod nazivom Tržišni rizici u bankarskom sektoru.

U kategoriji najbolji master/magistarski rad, nagradu su ravnopravno podijelile Tanja Mirotić za rad Makroekonomski model Filipsove krive – studija slučaja Crna Gora i Vjera Vučković za rad Analiza modela islamskog bankarstva u regionu MENA, dok nagrada za najbolji doktorski rad ove godine nije dodijeljena.

Dobitnicima je nagrade uručila predsjednica Komisije za dodjelu Godišnje nagrade, viceguvernerka CBCG Zorica Kalezić.

„Čitajući i analizirajući radove, iz godine u godinu primjećujemo korišćenje sve naprednije literature, upotrebu empirijskih modela i njihovu provjeru, kao i napredne načine testiranja hipoteza. Imajući u vidu da je znanje osnovni stub razvoja svakog društva, CBCG nastavlja svoju misiju ulaganja u razvoj naučne misli u Crnoj Gori“, kazala je Kalezić.

Godišnja nagrada CBCG ustanovljena je 2007. godine sa ciljem stimulisanja razvoja naučne misli i afirmacije stručnog kadra u Crnoj Gori, a sastoji se od plakete i novčanog iznosa od dvije hiljade EUR za najbolji diplomski/specijalistički, tri hiljade EUR za najbolji master/magistarski i četiri hiljade EUR za najbolji doktorski rad.

Od ustanovljenja 2007, Godišnju nagradu Centralne banke dobilo je 49 diplomaca, magistara i doktora nauka.

Povodom Dana CBCG u Muzeju novca na Cetinju održano je predavanje na temu Uloga i funkcija CBCG za učenike prijestoničke Gimnazije.

Obilježavanje Dana CBCG biće tradicionalno završeno akcijom dobrovoljnog davanja krvi zaposlenih Centralne banke.

