Dodijeljene diplome polaznicima programa prekvalifikacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svečana dodjela diploma polaznicima programa prekvalifikacije za mehaničare motornih vozila, instalere grijanja i hlađenja i zavarivače, koja je realizovana u saradnji Privredne komore (PKCG) i Srednje stručne škole “Ivan Uskoković”, organizovana je danas u toj školi.

Iz PKCG su rekli da su diplome dobili Luka Klikovac, Dragan Bajčetić, Vladimir Komnenić, Nataša Prelević, Jovanka Drašković, Amer Gredić, Veselin Đondović, Dejan Jovović, Nađo Rondović, Radoman Novović, Radomir Rakočević, Davor Drašković, Žarko Dudić, Luka Jovović, Milovan Ban, Milovan Stanić i Vujica Babović.

“U cilju rješavanja problema nedostatka kadrova sa stručnim obrazovanjem na tržištu rada, PKCG u saradnji sa srednjim stručnim školama kontinuirano organizuje realizaciju obuka za sticanje stručnih kvalifikacija i prekvalifikacija kroz akreditovane programe za deficitarna stručna zanimanja”, navodi se u saopštenju.

Potpredsjednik PKCG, Dragan Kujović, rekao je da je danas početak novog poglavlja u profesionalnim životima polaznika programa.

“Svako od vas ovdje prisutnih donio je važnu odluku: da uloži vrijeme, trud i energiju u lični razvoj i sticanje novih znanja i vještina. U vremenu brzih promjena na tržištu rada, ovakva hrabrost i odlučnost zaslužuju posebno priznanje”, kazao je Kujović.

On je naveo da prekvalifikacija nije samo učenje nove struke, već da ona podrazumijeva izlazak iz zone komfora, prilagođavanje novim izazovima i prepoznavanje novih prilika.

“Neki od vas su promijenili karijerni pravac, neki su se prvi put susreli sa potpuno novim tehnologijama i konceptima, a neki su dokazali sebi, da nikada nije kasno za promjenu. Vaš uspjeh danas ne mjeri se samo sertifikatom koji ćete dobiti. On se ogleda u vašem rastu, vašoj otpornosti, i spremnosti da učite i napredujete”, naveo je Kujović.

Direktorica Srednje stručne škole “Ivan Uskoković”, Sonja Dabetić, kazala je da je zahvalna Privrednoj komori i Centru za stručno obrazovanje što su omogućili da se obrazuje i osposobi kadar u deficitarnim zanimanjima.

“Njihovo zalaganje i sinergijsko djelovanje bili su ključni za uspješno nadomještanje nedostajućeg kadra. Posebno ističem da smo, zahvaljujući kontaktima sa Zavodom za zapošljavanje i kompanijama koje se suočavaju sa nedostatkom stručnog kadra, uspješno identifikovali potrebe tržišta i zainteresovali kandidate za program osposobljavanja”, rekla je Dabetić.

Ona je poručila da vrata škole ostaju otvorena i za druge kompanije koje imaju potrebu za stručnim radnicima u deficitarnim oblastima, te da će nastaviti da pružaju šansu svima koji žele da uče, rade i doprinesu razvoju društva.

Direktor preduzeća MPM company, Miloš Jovović, koji je nakon obuke zaposlio dva kvalifikovana zavarivača, posebno se zahvalio Privrednoj komori što je omogućila finansiranje ovog programa, kao i Srednjoj stručnoj školi “Ivan Uskoković” na pomoći u sprovođenju obuka.

“Ovakvi projekti su izuzetno značajni za nas jer je danas vrlo teško naći kvalifikovanu radnu snagu, posebno u deficitarnim zanimanjima kao što su zavarivači i bravari. Nadam se da će i u budućnosti biti ovakvih programa koji povezuju obrazovne institucije i privredu, jer oni ne samo da doprinose razvoju domaće industrije, već pružaju i konkretnu šansu mladima da steknu znanje i odmah ga primijene u praksi”, poručio je Jovović.

Na osnovu konsultacija sa predstavnicima Centra za stručno obrazovanje, Ministarstva prosvjete, kao i predstavnika srednjih stručnih škola, prošle i ove godine PKCG je realizovala obuke za kvalifikacije: poslovno-tehničkog sekretara (Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović”), keramičara III (Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević”), mehaničara motornih vozila, instalatera grijanja i hlađenja i zavarivača (Srednja stručna škola “Ivan Uskoković”), a u toku su obuke za molera, keramičara, računovodstvenog tehničara i turističkog vodiča.

Do kraja godine, planirana je realizacija obuka za bravara, konduktera, vozovođe, mehaničara motornih vozila, viljuškara, instruktora vožnje motornih vozila (Srednja stručna škola “Ivan Uskoković”), zatim molera (Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević”), konfekcionara (Srednja stručna škola “Spasoje Raspopović”) i šminkera (Srednja medicinska škola).

“Pozivamo zainteresovane polaznike da se prijave i iskoriste priliku da besplatno steknu novu kvalifikaciju”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS