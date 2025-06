Dodijeljena nova bespovratna sredstva

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar odobrila je sredstva za podršku mladim poljoprivrednicima, po osnovu Programa podrške za mlade u agrobiznisu koji ima za cilj njihovo osnaživanje i jačanje razvoja ruralnih krajeva kroz unapređenje znanja, vještina i ulaganja u poljoprivredne djelatnosti.

Iz Opštine je saopšteno da su na ime podrške za realizaciju biznis plana, sredstva u iznosu od 9,14 hiljada EUR dodijeljena Jasminu Đuroviću za unapređenje porodičnog gazdinstva kroz kupovinu mehanizacije i opreme za čuvanje proizvoda.

“Ova bespovratna namjenska sredstva dodijeljena su za finansiranje 100 odsto opravdanih troškova projekta navedenih u prijavi. Dinamiku realizacije podržanog biznis plana i kontrolu namjenskog korišćenja sredstava obavlja Sekretarijat za privredu, a podnosioc prijave kojem su dodijeljena sredstva podnose Komisiji izvještaj o realizaciji sa finansijskim izvještajima”, navodi se u saopštenju.

Lokalna uprava, kako su kazali, već godinama posvećeno radi na podsticanju razvoja poljoprivrede i stvaranja povoljnog ambijenta za ostanak i zaposlenje mladih u ruralnim područjima, razvoju njihovih gazdinstava i valorizaciji poljoprivrednih resursa sa kojima opština Bar raspolaže.

“Stoga je do sada plasirala više od 75 hiljada EUR bespovratne finansijske podrške samo za mlade poljoprivrednike, uz obezbjeđeno uvećanje tih sredstava u lokalnom budžetu”, rekli su iz Opštine Bar.

Opština Bar, kako se zaključuje, u kontinuitetu dodjeljuje subvencije za razvoj poljoprivrede za oblasti maslinarstva, pčelarstva, ratarstva, povrtarstva, stočarstva, vinogradarstva i voćarstva u obimu od 50 odsto ukupnih ulaganja, ali i obezbjeđuje učešće barskih poljoprivrednih proizvođača na domaćim i međunarodnim sajmovima, kao još jedan dio podsticajnih mjera za podršku promociji barskih poljoprivrednih djelatnosti i dobara.

