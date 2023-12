Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dobro partnerstvo između kompanija i Vlade podstiče investicije i stvara kvalitetna radna mjesta, kazala je američka ambasadorka u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke.

Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham) organizovala je večeras Gala večeru, tokom koje su uručene zahvalnice za specijalan doprinos realizaciji programa “Vladavina dijaloga”.

Iz AmCham-a su saopštili da su zahvalnice uručene predsjednici AmCham Komiteta za zdravlje Jeleni Milošević Sekulić i generalnom direktoru Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave, Dušanu Poloviću.

Na Gala večeri, kako su naveli, uručena je i vrijedna donacija za nabavku neurofeedback opreme Dnevnom Centru za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Tivta.

Rajnke je istakla važnost partnerstva između javnog i privatnog sektora za stvaranje atraktivne poslovne klime, koja otvara nove ekonomske mogućnosti, inovacije i preduzetništvo.

„Dobro partnerstvo između kompanija i Vlade podstiče investicije i stvara kvalitetna radna mjesta“, dodala je Rajnke, ističući da AmCham igra ključnu ulogu u povezivanju dvije strane, pri tom uključujući i američke kompanije u to partnerstvo.

AmCham, kao najveća renomirana međunarodna poslovna zajednica u Crnoj Gori, svojim aktivnostima stremi da unaprijedi biznis ambijent u zemlji.

U tom smislu, kako je naglasila predsjednica Komore Svetlana Vuksanović, u fokusu je kreiranje jedinstvenih mogućnosti i uspostavljanje sistema utemeljenog na vladavini prava, transparentnosti, jednakosti i fer tržišnoj utakmici.

“Cilj programa “Vladavina dijaloga” je da zajedno, u timskom duhu, blagovremeno i kontinuirano komuniciramo i sarađujemo na prevazilaženju biznis barijera i kreiranju poslovnog ambijenta koji će zadržati postojeće i privući nove renomirane kompanije, prvenstveno iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije (EU), da posluju u Crnoj Gori”, navela je Vuksanović.

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Đeljošaj, istakao je da se mora mijenjati ekonomski model, „ali i mi sami“, kao i pristup radu.

Na tom putu, kako je poručio, AmCham ima podršku donosilaca odluka.

Đeljošaj je rekao da upravo u tome vidi i najveću ulogu Komore, koja je i formirana sa osnovnim ciljem da poslovanje u Crnoj Gori učini boljim, da unaprijedi poslovni ambijent i državu učini konkurentijom i prosperitetnijom, kao i da pomogne na putu ka EU.

„Imamo istu vizuju, imamo istu misiju, predstoji nam samo još da zacrtane ciljeve i ostvarimo, a to možemo samo ako radimo zajedno. Zato vas uvjeravam da ćete imati punu podršku Vlade Crne Gore u vašim aktivnostima”, kazao je Đeljošaj.

Kako je saopšteno, društveno odgovorno poslovanje je jedan od stubova AmCham-a i vrijednost koju njeguje već 15 godina.

Navodi se da su u donatorskoj inicijativi ove godine učestvovale kompanije članice – CKB banka, Coca Cola HBC, NLB banka, Neregelia, Adriatic Marines, Comtrade, Erste banka, Sava osiguranje, Golden Group, BDK advokati, Addiko banka, Radonjic i partneri, G3 Spirits, Tara Resources, Axians, Strategist i Butterlfy Finance.

Direktor Dnevnog Centra iz Tivta, Srđan Krunić, kazao je da je ta vrijedna donacija veliki vjetar u leđa za instituciju na čijem je čelu.

„Jedna od najznačajnih donacija Dnevnom Centru je upravo ova donacija AmCham-a, nabavka neurofeedback opreme koja će umnogome poboljšati rad sa našim korisnicima“, naveo je Krunić.

Kako je kazao, donacija čiji je cilj da unaprijedi njihov rad, dokazuje kako se AmCham društveno-odgovorno ponaša prema zajednici i veoma uspješno prepoznaje potrebe djece, odnosno ustanove.

