Vašington, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović razgovarao je sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Vašingtonu, o makroekonomskim pokazateljima, tekućoj finansijskoj i fiskalnoj situaciji u Crnoj Gori, uz ocjenu da dobri pokazatelji svjedoče o stabilnosti javnih finansija.

Tokom posljednjeg dana boravka u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Damjanović je učestvovao na sastanku koji je, za predstavnike zemalja članica Konstituence Svjetske banke i MMF-a, organizovao kandidat za predsjednika Svjetske banke, Ajay Banga.

To je bila ujedno i prilika da Damjanović pozove Bangu da prisustvuje Godišnjem sastanku Belgijsko-holandske Konstituence, koji će se ove godine održati u Crnoj Gori, od 24. do 26. maja, a koji će okupiti ministre finansija i guvernere Centralnih banaka 16 zemalja članica Konstituence.

Damjanović se sa timom takođe susreo sa predstavnicima misije MMF-a za Crnu Goru, Srikantom Seshadrijem i njegovim timom, direktorom MMF-a za Evropu Alfred Kammer-om, izvršnim direktorom MMF-a Paul Hilbers-om i njegovim zamjenikom Luc Bress-om, sa kojima je razgovarao o makroekonomskim pokazateljima, tekućoj finansijskoj i fiskalnoj situaciji u Crnoj Gori, uz zajedničku ocjenu da dobri pokazatelji svjedoče o stabilnosti javnih finansija.

U okviru posjete Vašingtonu, Damjanović sa saradnicima, državnim sekretarom Ilijom Vukčevićem, generalnim direktorom Direktorata za budžet Bojanom Paunovićem i šeficom kabineta Slobodankom Burić, imao je i niz sastanak sa predstavnicima uglednijih kompanija- JP Morgan, Bunc Trust and Co, Societe Generale, Moody’s, Global Sovereign Advisory kao i predstavnicima Odjeljenja za fiskalne poslove MMF-a.

Takođe je održan sastanak sa potpredsjednikom Fonda međunarodne razvojne agencija (IDA), Akijem Nishom tokom kojeg je bilo riječi o mogućnostima da Crna Gora bude donator IDA fonda za nerazvijene države članice SB i MMF-a.

Delegacija Crne Gore, na čelu sa Damjanovićem, tokom posjete Vašingtonu, dogovorila je i finalizaciju Sporazuma o dvostrukom oporezivanju sa Andorom, dok su najavljeni i drugi bilateralni sporazumi sa članicama Svjetske banke i MMF-a.

