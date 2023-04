Dobre osnove za realizaciju DPL aranžmana

Podgorica, Vašington, (MINA-BUSINESS) – Stabilnost javnih finansija, rast poreskih prihoda i smanjenje javnog duga stvaraju dobre osnove za uspješnu realizaciju brojnih započetih projekata sa Svjetskom bankom (SB), uključujući DPL aranžman koji Crnoj Gori treba da omogući podršku u narednom periodu.

U nastavku Proljećnih sastanka u Vašingtonu, delegacija Crne Gore, predvođena ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem i guvernerom Centralne banke (CBCG) Radojem Žugićem, sastala se sa visokim zvaničnicima SB – izvršnim direktorom Koenom Davidseom i potpredsjednicom za Evropu i centralnu Aziju, Antoanellom Bassani.

Zajednički je ocijenjeno da su dogovoreni preduslovi aranžmana, a koji su u nadležnosti Ministarstva finansija, najvećim dijelom i ispunjeni, što se očekuje i od drugih institucija koje su uključene u aranžman.

U zajedničkom Ministarstva finansija i CBCG navodi se da je na sastanku ocijenjeno da je saradnja SB i Crne Gore veoma uspješna.

“Uz podršku SB realizuju se brojni projekti u cilju unaprjeđenja crnogorske infrastrukture, odnosno jačanja ekonomskih i finansijskih perfomansi države”, dodaje se u saopštenju.

Ističući da CBCG za sada nema obaveza po pitanju DPL aranžmana, Žugić se zahvalio predstavnicima SB na podršci koju ova institucija pruža CBCG, posebno u dijelu modernizacije platnog prometa.

Najavljena je dalja saradnja na planu primjene međunarodnih standarda i najboljih praksi u oblasti bankarske supervizije i sanacije.

„Zdravlje i stabilnost bankarskog sistema potvrđeni su kroz ocjene značajnih međunarodnih institucija, kao i kroz procjenu kvaliteta aktive banaka, koja je sprovedena prema visokim međunarodnim standardima“, saopštio je Žugić.

Finansijska stabilnost je rezultat pozitivnih trendova u bankarskom sektoru – adekvatne kapitalizovanosti banaka, intenzivne kreditne aktivnosti usmjerene na ekonomski rast, te kontinuiranog rasta i unaprjeđenja kvaliteta aktive, uz smanjenje nekvalitetnih kredita.

„Jedini negativni trend odnosi se na blagi rast kamatnih stopa, što je posljedica visoke inflacije i rasta Euribora“, zaključio je Žugić.

