Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na sastancima predstavnika Centralne banke (CBCG) i Ministarstva finansija u okviru proljećnog zasijedanja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), konstatovana je dobra pozicija crnogorskog finansijskog sektora.

Na sastancima je, kako je saopšteno iz CBCG, dogovoren nastavak podrške Centralnoj banci u pravcu očuvanja nezavisnosti ove institucije i daljeg unapređenja regulatornog okvira.

U nastavku proljećnog zasijedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, predstavnici Centralne banke (CBCG) i Ministarstva finansija sastali su se sa visokim zvaničnicima MMF-a – izvršnim direktorom Paulom Hilbersom, direktorom Sektora za Evropu Alfredom Kammerom i šefom Misije za Crnu Goru Srikantom Seshadrijem.

Guverner CBCG Radoje Žugić i ministar finansija Aleksandar Damjanović učestvovali su i na sastanku Belgijsko-holandske konstituence, na kome je bilo riječi o predstojećem godišnjem sastanku Konstituence koji će u maju godine biti održan u Crnoj Gori.

“Dogovorena je agenda ovog značajnog međunarodnog skupa, čiji će učesnici biti u prilici da razgovaraju o politikama i programima MMF-a i Svjetske banke, kao i o drugim ključnim pitanjima za evropsku i svjetsku ekonomiju, u svjetlu negativnog makroekonomskog okruženja i internih i eksternih ranjivosti”, zaključuje se u saopštenju.

