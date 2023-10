Dobra posjeta NP Skadarsko jezero

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni park (NP) Skadarsko jezero je, prema podacima kojim raspolažu, ove sezone posjetilo više od 150 hiljada turista, čime su premašeni prošlogodišnji i rezultati iz rekordne 2019. godine.

Koordinator u NP Skadarsko jezero, Tomislav Ukšanović, rekao je da su zadovoljni rezultatima, koji ukazuju da je nadmašena rekordna 2019. godina.

“Sezona na Skadarskom jezeru počinje rano, već u martu. Zadovoljni smo rezultatima, jer pokazuju da je nadmašena 2019. godina, koja se uzima kao parametar. Prema našim podacima, NP Skadarsko jezero je posjetilo preko 150 hiljada turista, a taj broj je sigurno i veći“, kazao je Ukšanović agenciji CGNews.

Tradicionalno najveći broj posjetilaca dolazi iz zapadne Evrope, a ove godine se, prema riječima Ukšanovića, osjetilo odsustvo turista iz Ukrajine i Rusije zbog situacija u tim zemljama.

„Iako je kraj oktobra na Skadarskom jezeru i dalje imamo značajan broj turista. Individualne posjete zavise od vremenskih uslova, dok se organizovane ture realizuju bez smetnji“, saopštio je Ukšanović.

Takve rezultate turističke sezone prate i dobri rezultati Službe zaštite kada je kontrola trerena u pitanju. Od početka godine, zbog nezakonitih aktivnosti u zaštićenom području, uhapšena je 41 osoba, a bilo je i 30 prijava za nelegalnu gradnju. U saradnji sa Plovnom jedinicom UP registrovano je na desetine prijava zbog nedozvoljenog upravljanje čamcima.

„Podaci sa terena govore da za prethodnih 36 godina nije zabilježen toliki broj zaplijenjenih sredstava koja služe za nelegalne aktivnosti. Od kad je Skadarsko jezero proglašeno nacionalnim parkom nije zabilježena ovako dobra posjeta turista, ali i naplata“, rekao je šef Službe zaštite NP Skadarsko jezero, Vuk Saičić.

Da je sezona bila dobra smatraju i privrednici tog kraja, navela je Krstinja Ivanović i dodala da najveći broj posjetilaca dolazi iz Francuske, Belgije, Engleske i Izraela…

„U Virpazaru je još puno turista i tome pogoduje lijepo vrijeme. Posjeta je bila na očekivanom nivou i broj turista je bio veći. Ono što je iznenađenje ove godine jeste veći broj organizovanih grupa i tura. Lokalni preduzetnici i dalje organizuju krstarenja, dosta njih je zadovoljno, jer primaju rezervacije već za narednu godinu, pa su najave odlične“, saopštila je Ivanović.

Ona je dodala da preduzetnici nijesu mijenjali cijene, već su one ostale na istom nivou kako bi ponuda bila dostupna svim posjetiocima.

