Dobiti ostaju neraspoređene zbog izgradnje skladišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština akcionara Zetatransa donijela je odluku da prošlogodišnja dobit i akumulirana iz prethodnih godina ostaju neraspoređene, zbog izgradnje skladišta u Podgorici.

“Skupština akcionara je donijela odluku da dobit za prošlu poslovnu godinu u iznosu od 1,29 miliona EUR i akumulirana iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 2,2 miliona EUR, ostaju neraspoređene, zbog izgradnje skladišta u Podgorici”, navodi se u saopštenju kompanije.

Skupština akcionara je usvojila izvještaj o poslovanju za prošlu godinu i finansijske sa izvještajem nezavisnog revizora Certitudo.

Revizor je izdao mišljenje da priloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsko stanje na dan 31. decembar prošle godine, rezultate poslovanja i novčane tokove, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Skupština akcionara je, nakon što je razriješila Boruta Zorića, Petra Škundrića, Matjaža Ujčiča, Ivu Asanović i Mitra Bajčetu, izabrala novi Odbor direktora.

Članovi novoizabranog Odbora direktora su Nikola Tanasoski, Uroš Kalan, Matjaž Ujčič, Milivoje Vujačić i Mitar Bajčeta.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, Tanasoski je imenovan za predsjednika tog tijela.

