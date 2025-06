Dobit EPCG preko 10,23 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dobit Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) nakon oporezivanja ostvarena u prošloj godini iznosila je preko 10,23 miliona EUR, saopšteno je iz te kompanije.

U Nikšiću je danas održana redovna Skupština akcionara EPCG, kojom je predsjedavao izvršni direktor kompanije Ivan Bulatović, a razmatrano je ukupno 13 tačaka dnevnog reda.

Iz EPCG su saopštili da je većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen predlog odluke o usvajanju finansijskih iskaza te kompanije za prošlu godinu, zajedno sa napomenama i nacrtom mišljenja revizora BDO.

Kako su naveli, revizor je ocijenio da je menadžment EPCG tokom prošle godine uspješno očuvao likvidnost i kreditni bonitet, unaprijedio stepen naplate i broj redovnih platiša, dok su cijene električne energije za građane i privredu ostale na istom nivou.

U saopštenju se navodi da je posebno naglašeno da su svi rezultati postignuti uz visok stepen profesionalizma Odbora direktora, menadžmenta i zaposlenih.

Iz EPCG su rekli da je Skupština usvojila i konsolidovane finansijske iskaze za prošlu godinu, prema kojima je neto rezultat EPCG Grupe iznosio 12.002.144 EUR.

“Većinom glasova akcionari su podržali i predlog odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju EPCG za prošlu godinu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ukupni prihodi kompanije u prošloj godini iznosili 440.385.520 EUR, od čega poslovni prihodi čine 424.147.106 EUR, a finansijski 16.238.414 EUR.

“Istovremeno, ukupni rashodi iznosili su 430.154.824 EUR, raspoređeni na troškove poslovanja 390.993.091 EUR, troškove zarada 31.032.450 EUR, ostale poslovne rashode 1.719.671 EUR, finansijske rashode 2.038.493 EUR, rashode po osnovu vrednosnog usklađivanja finansijskih sredstava 2.127.359 EUR, te neto troškove poreza (tekući i odloženi) u iznosu od 2.243.760 EUR”, kaže se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da je dobit te kompanije nakon oporezivanja ostvarena u prošloj godini iznosila 10.230.696 EUR.

“Pored finansijskih pokazatelja, u izvještaju je istaknuto da je ukupna proizvodnja električne energije iznosila 2.942,7 gigavat-sati (GWh), što predstavlja realizaciju od 98,25 odsto u odnosu na plan”, naveli su iz te kompanije.

Oni su kazali da je ukupna potrošnja kod distributivnih kupaca iznosila 2.790,5 GWh, dok je kroz dugoročne i kratkoročne trgovinske aranžmane kupljeno 934,47 GWh, a prodato 1.153,79 GWh električne energije.

Iz EPCG su rekli da je, u cilju pokrivanja gubitaka na mreži, Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu isporučeno 298,78 GWh, a Crnogorskom elektroprenosnom sistemu 12,76 GWh.

Kako su naveli, kapitalna ulaganja u prošloj godini dostigla su 52.861.622 EUR.

“Od ukupno fakturisane realizacije od strane snabdjevača i neizmirenih potraživanja iz ranijih godina, naplaćeno je ukupno 296.545.039 EUR, čime je ostvaren impresivan stepen naplate od 99,43 odsto”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je od direktnih kupaca naplaćeno 2.844.192 EUR (stepen naplate 100,86 posto), dok je kod distributivnih kupaca naplaćeno 293.700.846 EUR (stepen naplate 99,43 odsto).

Iz EPCG su rekli da je ukupan broj zaposlenih na dan 31. decembar prošle godine iznosio 1.176.

Oni su kazali da je u okviru četvrte tačke dnevnog reda usvojen predlog odluke o raspodjeli dobiti iskazane na dan 31. decembar prošle godine.

U saopštenju se navodi da je konstatovano da neto dobit kompanije na taj dan iznosi 10.230.696 EUR, od čega će 9.207.626 EUR biti prenešeno na neraspoređenu dobit, dok će 1.023.069 EUR biti izdvojeno u fond rezervi.

Iz EPCG su kazali da ukupna neraspoređena dobit te kompanije na dan 31. decembar prošle godine iznosi 70.177.149 EUR.

Akcionari su, kako su rekli, usvojili i predlog odluke o utvrđivanju politike naknada EPCG sa metodologijom obračuna varijabilne naknade za lica sa posebnim dužnostima.

“Tim dokumentom je precizirana visina naknada za rukovodeće funkcije: predsjednik Odbora direktora primaće 3,50 prosječne zarade EPCG ostvarene u prethodnom mjesecu, dok će predsjedniku koji nije na profesionalnom radu u Društvu pripasti 2,50 prosječne zarade”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će članovi Odbora direktora imati naknadu od 1,00 prosječne zarade, a ukoliko su profesionalno angažovani 2,00 prosječne zarade.

Iz EPCG su rekli da izvršni direktor ima pravo na 3,00 prosječne zarade, dok ostalim članovima menadžmenta pripada naknada u rasponu od 1,30 do 2,75 prosječnih zarada.

“Pri razmatranju šeste i sedme tačke, akcionari su podržali predlog odluke o odobrenju ugovora o zajedničkom razvoju projekta vjetroelektrane (VE) Gvozd 2 i ugovora članova društva Green Gvozd second phase d.o.o, kao i ugovora o kreditnom aranžmanu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj”, kaže se u saopštenju.

Tim aktima, kako se navodi, predviđen je nastavak aktivnosti na izgradnji vjetroelektrane Gvozd 2, vrijedne 25 miliona EUR.

Iz EPCG su rekli da je Skupština usvojila izmjene i dopune Statuta i Pravilnika o radu Skupštine akcionara i da su akcionari informisani i o popustima u cijeni električne energije, koje je u prethodnom periodu odobrio Odbor direktora.

Oni su kazali da je, voljom većine akcionara, za revizora za ovu godinu ponovo izabran BDO.

Iz EPCG su naveli da je izvršeno razrešenje dosadašnjih i imenovanje novih članova Odbora direktora te kompanije.

“Novi saziv čine Jelena Anđelić, Tahir Đonbaljaj, Milutin Đukanović, Neven Gošović, Simo Jokić, Dragan Lončar i Irfan Husović. Na konstitutivnoj sjednici za predsjednika Odbora direktora izabran je Milutin Đukanović”, kaže se u saopštenju.

