Dnevni red Skupštine dopunjen sporazumima sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je uvrstila u dnevni red sjednice predloge zakona o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj i saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, koje je Vlada nedavno potpisala sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Za usvajanje dnevnog reda, nakon dopuna sa sporazumima sa UAE, bilo je 47 poslanika, pet je bilo protiv.

Predstavnik Kluba poslanika Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, Muhamed Zenka, poručio je da će svaka ruka koja bude podignuta za usvajanje predloženog zakona biti protiv Crne Gore i Ulcinja, ali da cijenu neće platiti samo Ulcinjani, već svi crnogorski građani.

Poslanik Albanske alijanse, Ilir Čapuni, rekao je prije glasanja da nije ispunjen ijedan od uslova da se predloženi zakon razmatra po hitnom postupku.

“Jedino vanredno stanje koje sad može da se vidi jesu helikopteri koji nadlijeću Ulcinj svaki dan po dva puta i plaše narod”, kazao je Čapuni.

Premijer Milojko Spajić objasnio je da se parlament izjašnjava o sporazumu dvije države o ekonomskoj saradnji.

“Poštujemo sve opštine, volimo sve građane podjednako i želimo im sve najbolje”, poručio je Spajić i dodao da se, kada je riječ o helikopterima, najvjerovatnije radi o NATO helikopterima.

Miloš Konatar iz Kluba poslanika Građanskog pokreta URA, rekao je da se pitanje sporazuma sa UAE ne tiče samo Ulcinja, nego i cijele Crne Gore i budućih generacija.

On je dodao da se o predloženom zakonu odlučuje po hitnoj proceduri, iako nijesu poznate eventualne štetne posljedce do kojih bi moglo dovesti njegovo hitno neusvajanje.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, kazao je da je jasno da ne postoje razlozi za hitnost “ali neka građani vide i ovaj način na koji se ponaša parlamentarna većina”.

“Mi danas odlučujemo o sporazumu na crnogorskom jeziku koji ne odgovara onome što je naapisano na engleskom i to je na Zakonodavnom odboru jasno rečeno. Tu ima vrlo problematičnih dijelova sa aspekta prevoda, koji mogu da mijenjaju njegovu suštinu”, naveo je Mugoša.

Prema njegovim riječima, danas Skupština dolazi u situaciju da odlučuje o nečemu što nema težinu kao ono što je potpisano na engleskom jeziku.

“Ovo što danas radite saznaćemo u jednom trenutku kome ste se obavezali i koja je cijena ovoga što se dešava”, upozorio je Mugoša.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Andrija Nikolić, saopštio je da je parlamentarna većina ostala dužna kolegijumu, ali i javnosti, informaciju o tome čemu žurba da se sve završi danas u vezi sa sporazumima.

“Digli ste cijelu Crnu Gori u Ulcinj na noge i imate ambiciju da ovo završite u netransparentnoj parlamentarnoj proceduri”, rekao je Nikolić i predložio da se poslovnik poštuje i da se rasprava ostavi za drugi dan.

Spajić je Nikoliću odgovorio da će mnoge stvari da se rade jako brzo, jer građani očekuju rezultate i ne mogu više da čekaju.

“Ako nijeste navikli na ovu brzinu, navići ćete se vrlo brzo”, poručio je Spajić i dodao da ne postoji nijedan razlog da se jedna ovakva stvar, odnosno međudržavni sporazum, odloži.

Predsjednik Skupštine, Andrija Mandić, kazao je da je prvi put u istoriji Crne Gore najavljena tako velika investicija i prilika da se zemlja preporodi.

“Ovo nije ugovor ili sporazum koji se odnosi na jednu opštinu”, rekao je Mandić i dodao da njihova generacija ima priliku da uradi nešto što će ostati iza nje.

On je posjetio da je ranije, sa tadašnjom opozicijom, bio protiv projekta Porto Montenegro, ali da je on na kraju bio bolji od onoga što je on zastupao.

“Pozivam vas, kao mlađe kolege, da ne napravite grešku kao ja, nego da ovu investiciju svi podržimo, stanemo iza nje i obradujemo građane Crne Gore”, dodao je Mandić.

Ovdje se, kako tvrdi, radi o jednom poštenom dogovoru, koji može Crnu Goru da unaprijedi samo tako.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS