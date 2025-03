Diverzifikacija privrede i inovativnost Češke primjer za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Češka ekonomija može da posluži kao primjer Crnoj Gori u pogledu ekonomske diverzifikacije, inovacija i otpornosti na globalne izazove, saopštio je potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Nikola Vujović.

On je na crnogorsko-češkom poslovnom forumu, koji je danas održan u Podgorici, kazao da privreda Crne Gore može mnogo naučiti iz češkog modela razvoja, posebno u oblastima vojne industrije, inženjeringa i informacionih tehnologija.

“Češka se dokazala kao jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, a njihov pristup valorizaciji potencijala i korišćenju benefita Evropske unije može biti dragocjen za Crnu Goru”, kazao je Vujović.

Poslovni forum organizovala je PKCG u saradnji sa Ambasadom Češke i Udruženjem odbrambene i bezbjednosne industrije iz te zemlje (AOBP).

Crna Gora i Češka, kako je poručeno sa skupa, nastavljaju da jačaju ekonomsku saradnju, što potvrđuje i treći poslovni forum u manje od godinu.

“Dvije zemlje već imaju čvrstu osnovu za saradnju u oblasti bezbjednosti i odbrambene industrije, te ovakvi skupovi dodatno doprinose jačanju poslovnih veza, razmjeni iskustava i otvaranju novih mogućnosti za zajedničke projekte”, navodi se u saopštenju PKCG.

Vujović je naglasio je značaj ovakvih susreta, ističući da oni potvrđuju kvalitet odnosa između dvije zemlje i predstavljaju važan korak ka daljem unapređenju ekonomske saradnje.

On je ukazao i na otvorenost crnogorske ekonomije za češke investicije, posebno u sektorima odbrambene industrije i ICT-a.

Prema riječima Vujovića, Crna Gora nudi stabilno poslovno okruženje, konkurentne poreske uslove i rastuću ekonomiju koja može biti privlačna za češke investitore.

On smatra da su šanse za unapređenje saradnje značajne i raznovrsne, te da će forum donijeti novu dodatnu vrijednost objema privredama i otvoriti nove perspektive za dalji razvoj poslovnih veza između dvije zemlje.

Potpredsjednica AOBP-a, Kristyna Helm, istakla je značaj ekonomske diplomatije i državne podrške u jačanju međunarodne saradnje.

“Ova ekonomska dostignuća ne bi bila moguća bez sveobuhvatne i ciljno usmjerene državne podrške za našu ekonomsku diplomatiju”, naglasila je Helm.

Ona je saopštila da Češka kontinuirano proširuje svoj portfolio, ne samo u sektoru odbrane, već i kroz strateške privredne inicijative.

Kao ključne partnere u ovom procesu, Helm je izdvojila Ministarstvo odbrane, Ministarstvo vanjskih poslova i poslovne delegacije koje aktivno rade na unapređenju međunarodne saradnje.

“Odbrambeni sektor je specifičan, jer su njegovi glavni kupci države i oružane snage. Zato je od suštinskog značaja da industrija ima snažnu podršku državnih institucija i ekonomskih diplomatskih mreža”, dodala je Helm.

Kako je navela, AOBP danas broji 210 članova i aktivno učestvuje u NATO strukturama, uključujući Savjetodavnu grupu za industriju i Organizaciju za nauku i tehnologiju.

Njihov izvoz pokriva Evropu, Aziju i druge dijelove svijeta, a ovakvi forumi omogućavaju dodatno jačanje međunarodnih poslovnih veza.

Forum je okončan bilateralnim sastancima privrednika o mogućnostima uspostavljanja saradnje na zajedničkim projektima.

