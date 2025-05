Direktni letovi iz Tivta ka Londonu, Mančesteru i Birmingemu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će ovog ljeta biti povezana sa tri ključna britanska grada – Londonom, Mančesterom i Birmingemom, zahvaljujući direktnim letovima Jet2.com avio-kompanije, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Navodi se da taj značajan kapacitet dodatno potvrđuje rastući interes britanskog tržišta i da je rezultat strateške saradnje NTO sa vodećim britanskim partnerima, među kojima je i Jet2.com – najveći britanski turoperator i jedan od najvećih avio-prevoznika u Velikoj Britaniji.

Iz NTO su rekli da je njihova predstavnica učestvovala na prestižnom događaju Jet2holidays Destination Partnership Event, koji je održan u srijedu u sjedištu kompanije Jet2 u Lidsu.

„Taj ekskluzivni događaj, organizovan prvi put, okupio je predstavnike partnerskih destinacija, turoperatora i turističkih organizacija iz cijele Evrope, s ciljem jačanja partnerstava i razmjene tržišnih strategija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je predstavnica NTO imala priliku da kroz direktne susrete i networking aktivnosti predstavi prednosti Crne Gore kao turističke destinacije i dodatno afirmiše postojeću saradnju sa Jet2holidays, najvećim britanskim turoperatorom.

Izvršni direktor avio kompanije Jet2.com i britanskog turoperatora Jet2holidays, Steve Heapy, rekao je da saradnja sa NTO funkcioniše izuzetno dobro, kao i da im je cilj da u narednim godinama dodatno prošire kapacitete, sa fokusom na direktne letove ka Tivtu.

On je istakao da je Crna Gora predivna destinacija koja nudi odlične hotele, nevjerovatne pejzaže i izuzetno gostoprimstvo.

„Povratne informacije naših putnika su izuzetno pozitivne, a posebno ističu ljepotu jezera, planina i toplinu koju osjećaju tokom boravka. To su upravo vrijednosti koje želimo dodatno da promovisemo i razvijamo“, poručio je Heapy.

U saopštenju se navodi da je događaj dio šire saradnje sa turoperatorom Jet2holidays, u okviru koje se trenutno realizuje sveobuhvatna marketinška kampanja usmjerena ka promociji Crne Gore na britanskom tržištu.

Iz NTO su rekli da kampanja uključuje digitalne banere, video sadržaje na društvenim mrežama, email marketing, kao i promotivne sadržaje na web platformama Jet2.

„Kampanja ciljano obuhvata tržišta Mančestera, Londona i Birmingema, gradove s kojima avio kompanija Jet2com povezuje Crnu Goru, sa fokusom na visoko platežne turiste i parove zainteresovane za luksuzna i autentična putovanja, a predstavlja nastavak uspješne kampanje koja je u saradnji sa tim renomiranim britanskim turoperatorom realizoavana prethodne godine“, dodaje se u saopštenju.

Iz NTO su rekli da se, imajući u vidu broj putnika koji su bukirali Jet2 letove za Crnu Goru iz tih gradova, procjenjuje da je ukupan doprinos kampanje bruto domaćem proizvodu Crne Gore tokom prethodne gdoine bio oko 2,9 miliona EUR.

„U ovoj ljetnjoj sezoni jedna od najvećih britanskih avio-kompanija će realizovati direktne letove iz Tivta ka tri britanska grada – Londonu, Mančesteru i Birmingemu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se letovi realizuju više puta sedmično, čime se osigurava visoka frekvencija i fleksibilnost za turiste iz Velike Birtanije.

