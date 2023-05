Direktna avio-linija između Podgorice i Sarajeva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik, Air Montenegro, otvara direktnu avio-liniju između Podgorice i Sarajeva.

Letovi će se realizovati od 19. juna do 18. septembra, jednom sedmično.

“Imajući u vidu dodatno interesovanje turista sa tržišta Bosne i Hercegovine (BiH) za predstojeću glavnu turističku sezonu, kao i interese crnogorske turističke privrede, biznis zajednice dvije države, ali i građana Crne Gore u pravcu unapređenja dobrosusjedskih odnosa, političke i ekonomske saradnje i efikasnije i lakše povezanosti, Air Montenegro će uspostaviti saobraćaj svakog ponedeljka počev od 19. juna u deset sati i 50 minuta iz Podgorice, sa povratkom u 15 sati i deset minuta iz Sarajeva”, navodi se u saopštenju.

Preduzeće Aerodromi Crne Gore (ACG) su, u saradnji sa Aerodromom Sarajevo, inicirali pokretanje direktne avio-linije u avgustu prošle godine, što će nakon deset mjeseci u okviru partnerske saradnje biti uskoro realizovano.

Oba aerodroma će sa svojim operativno-tehničkim kapacitetima podržati realizaciju letova između glavnih gradova Crne Gore i BiH, što je dogovoreno na sastanku predsjednika Odbora direktora ACG Eldina Dobardžića i direktora Aerodroma Sarajevo Alana Bajića, na sastanku koji je uslijedio nakon učešća na Sarajevo biznis forumu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS